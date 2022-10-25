GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 12:36

Eski ehliyetlerin yenileme ücretinin 15 lirada kalacağı açıklandı!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada eski sürücü belgesi yenileme ücretlerinde bir değişiklik yapılmadığı ve 15 lira olarak kaldığı bildirildi.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 12:36
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Eski ehliyetlerin yenileme ücretinin 15 lirada kalacağı açıklandı!


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Daire Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda eski ehliyetlerin yeni ehliyetlere dönüştürülmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu duyuruldu.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Mevcut duyuruya göre ehliyet yenileme ücreti, güncel tarifeye benzer 13 TL aracılık ücreti ve 2 TL kuruluş hizmet bedeli ile devam edecek. Bu kapsamda 15 TL olarak belirlenen ehliyet yenileme bedeli 31 Aralık 2024 tarihine kadar aynı ücretle sürdürülecek.



Eski ehliyetlerin yenileme ücreti

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Kimlik kartı başvurusu: Nüfus cüzdanı, uluslararası aile kartı, pasaport, ehliyet, memur cüzdanı, avukat kartı, askerlik kartı, basın kartı veya müdürlükçe düzenlenen talep yazısı gibi bir kimlik belgesi yerine fotoğraflı belge, biyometrik fotoğraf.

- Eski sürücü belgesi

- Sürücü olur niteliğini gösteren sağlık belgesi,

- Bir biyometrik fotoğraf,

- Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilecek parmak izi, Kan grubunu belirlemeye yönelik belgeler

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSUNU NEREDEN YAPABİLİRİM?

Eski Ssürücü belgenizi değiştirmek için randevularınızı Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' ya da 'https://randevu.nvi.gov.tr/' üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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