Eski ehliyetlerin yenileme ücretinin 15 lirada kalacağı açıklandı!







EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ







EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSUNU NEREDEN YAPABİLİRİM?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Daire Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda eski ehliyetlerin yeni ehliyetlere dönüştürülmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu duyuruldu.Mevcut duyuruya göre ehliyet yenileme ücreti, güncel tarifeye benzer 13 TL aracılık ücreti ve 2 TL kuruluş hizmet bedeli ile devam edecek. Bu kapsamda 15 TL olarak belirlenen ehliyet yenileme bedeli 31 Aralık 2024 tarihine kadar aynı ücretle sürdürülecek.- Kimlik kartı başvurusu: Nüfus cüzdanı, uluslararası aile kartı, pasaport, ehliyet, memur cüzdanı, avukat kartı, askerlik kartı, basın kartı veya müdürlükçe düzenlenen talep yazısı gibi bir kimlik belgesi yerine fotoğraflı belge, biyometrik fotoğraf. - Eski sürücü belgesi - Sürücü olur niteliğini gösteren sağlık belgesi, - Bir biyometrik fotoğraf, - Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilecek parmak izi, Kan grubunu belirlemeye yönelik belgelerEski Ssürücü belgenizi değiştirmek için randevularınızı Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' ya da 'https://randevu.nvi.gov.tr/' üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.