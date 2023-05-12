Eski ekonomi bakanından flaş asgari ücret açıklaması! 5 haneye çıkıyor diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde asgari ücretle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin önemli açıklamalar yaparak çalışanları heyecanlandırmıştı. Yolculuk Haber’de yer alan habere göre, asgari ücrete yılın ikinci yarısında gelecek ara zam ile ilgili detaylar belli oldu. Bakan Bilgin’in açıklamaları doğrultusunda tarih Temmuz ayı olarak kesinleşirken, rakamla ilgili birçok fikir ortaya atıldı.
Asgari ücret zammı için flaş açıklama
Geçtiğimiz yıl artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete son dakika ara zam uygulanmış ve 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücret 5 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Ardından 2023 yılına girilmesiyle yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. En düşük emekli maaşına yapılan dev zam sonrasında asgari ücretlilerde de zam beklentisi oluşurken beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Konuya ilişkin yapılan haberler doğrultusunda Bakan Bilgin yeni asgari ücretin 500 doların altında kalmayacağına değinmişti. Çalışanlar bu açıklama ile heyecanlanırken eski ekonomi bakanından da konuya ilişkin açıklama geldi. Eski bakan asgari ücretin temmuz ayından itibaren 13 bin TL olacağını ve böylelikle maaşların enflasyonun altında kalmayacağını ifade etti. Asgari ücretle ilgili çıkan bu haber ile akıllarda yeni bir soru işareti oluştu. Yeni asgari ücret zammı temmuz ayından sonra belli olacak. Kaynak: https://yolculukhaber.com/asgari-uecrete-ikinci-zam-aciklamasi-zamli-maaslar-cift-haneli-olacak