YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:05

Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı

Adana'da eski erkek arkadaşı tarafından boğazı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan güzellik uzmanı Burcu T., hastanede 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Vücuduna 135 dikiş atılan genç kadının teyzesi Fatma Gönen, “Bıçağı olaydan önce satın almış. Benim yeğenim hayat dolu bir kızdır. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:05
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Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı


Edinilen bilgiye göre olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası yaşamını yitiren Burcu T. (31), arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre 2 yıl önce görüşmeyi kestiği eski erkek arkadaşı Umut E.'nin (41) bıçaklı saldırısına uğradı. Umut E., olaydan hemen önce satın aldığı ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

Çığlık seslerini duyup yardıma koşan esnaf, havlularla Burcu T.'ye tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Burcu T.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ambulanstayken bilinci kapanan Burcu T. ameliyata alındı. Entübe edilen Burcu T., bundan sonra yoğun bakım ünitesine alındı.



Platonik aşıkmış

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Umut E.'yi olayın gerçekleştiği yere yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut E. ifadesinde ise, “Burcu T.'ye platonik olarak aşıktım” dedi.

Aldığı bıçak darbeleriyle pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.'nin midesinin yüzde 30'u ile safra kesesi alındı. Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan genç kadının vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

“Yeğenim hayata tutundu”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan teyze Fatma Gönen, “Umut denen katil benim yeğenimi bu hale getirdi. Umut ile Burcu ayrıldıktan sonra Umut, Burcu ile tekrardan birleşmeyi kabul ediyor ama kızımız kabul etmiyor. 2 yıl sonra 30 Ağustos'ta kızımız apartmandan inerken yakalıyor ve önce ağzını kapatıyor, sonra da bıçaklıyor. Çocuğumuz 9 gün yoğun bakımda yattı. Hatta hastaneye geldiği sırada ölmüştü. Allah razı olsun bütün doktorlar, bütün görevliler benim kızımı yaşattılar. 8 saatlik bir operasyon geçirdi ve hayata tutundu. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı” şeklinde konuştu.

“Kızım çok acılar çekti”

Yeğeninin çok acılar çektiğini ama hayata tutunduğunu söyleyen teyze Gönen, “Kadın olmak zayıflık değildir. Böyle bir erkeğin kadını zayıf görmeye hakkı olmamalı. Erkek dediğin adam gibi geri çekilmeyi de bilmelidir. O katile adam bile diyemiyoruz. Çok utanıyoruz. Güvenecek insan kalmadı. Etrafımızdaki herkesten şüpheleniyoruz. Kızım çok acılar çekti. Şu an yeğenimin organlarının birçoğu eksik. Yüreğimizi yaktılar. Başka bir kadının başına gelmesini asla istemiyoruz” dedi.

“En ağır cezayı almasını istiyoruz”

Umut E.'nin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran Gönen, “Polisler olaydan 10 dakika sonra Umut'u yakaladılar. ‘Platonik aşıktım' diyerek ifade verdi. Planlı ve programlı hareket etmiş. Olaydan önce bıçağı satın almış. Bu nasıl bir vicdansızlık. Benim yeğenim hayat dolu bir kızdır. Çok yetenekli bir güzellik uzmanıdır. Çok acılar yaşattılar bize. 135 dikiş izi var. En ağır cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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