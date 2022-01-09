MAGAZİN
09 Ocak 2022 - 14:01
Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 14:01

Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımın FA Cup'ta Everton ile karşı karşıya geldiği maçı izlemek için trübünde yerini aldı. Acun'a trübünde sevgilisiyle Şeyma Subaşı'nın kardeşi eşlik etti.

MAGAZİN
09 Ocak 2022 - 14:01
Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 14:01
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Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Şeyma'nın ailesiyle bağlarını koparmadığı görüldü. İngiliz Hull City takımının yeni sahibi Acun Ilıcalı, takımın Everton ile karşı karşıya geldiği maçı izlemek için tribüne giderken yanına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da aldı.







Trübünlerde yerini alan Ilıcalı heyecanla maçı izlerken yanında sevgilisinin yanı sıra eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın da olduğu görüldü. 


Hızlı bir mücadeleyle devam eden karşılaşmada Hull City, FA Cup mücadelesinde oynadığı Premier Lig ekiplerinden Everton'a 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla kupadan elendi.
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