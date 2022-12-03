MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:35

Eski eşten Merve Boluğur'a ağır eleştiri

Merve Boluğur ile 53 gün evli kalan Dj Mert Aydın’dan ağır sözler…

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:35
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Eski eşten Merve Boluğur’a ağır eleştiri


Oyunculuğu bırakıp kariyerine şarkıcılık ile devam eden Merve Boluğur Dj Mert Aydın’la yaşadığı dolu dizgin aşk ile uzun süre gündemi meşgul etmişti. İlişkisini kısa sürede büyük bir tören ile nikah masasına taşıyan Merve Boluğur yaptığı aşk dolu paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde uzun süre yer edinmişti. Aşk evliliği kısa süren Merve Boluğur sessizliğini korurken eski eşten Boluğur için ağır bir eleştiri geldi.Merve Boluğur

Sosyal medyada hız kesmeyen paylaşımlar durdu



Aşk dolu başlayan evliliklerini 23 Kasım’da evliliklerini tek celsede bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti sessizliğini koruyordu. Birliktelerini ve aşklarını sosyal medyada paylaşmaya doyamayan çiftin sessiz sedasız boşanması da aşkları kadar gündem olmuştu. Dj Mert Aydın görüntülendiği bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlarken eski eşi Merve Boluğur hakkında konuşmak istemedi. Merve Boluğur

Gereksiz insan

Katıldığı davet çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Mert Aydın, 

"Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek yaptığı açıklamayla gelen soruları yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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