Eski eşten Merve Boluğur’a ağır eleştiri













Gereksiz insan

Oyunculuğu bırakıp kariyerine şarkıcılık ile devam eden Merve Boluğur Dj Mert Aydın’la yaşadığı dolu dizgin aşk ile uzun süre gündemi meşgul etmişti. İlişkisini kısa sürede büyük bir tören ile nikah masasına taşıyan Merve Boluğur yaptığı aşk dolu paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde uzun süre yer edinmişti. Aşk evliliği kısa süren Merve Boluğur sessizliğini korurken eski eşten Boluğur için ağır bir eleştiri geldi.Aşk dolu başlayan evliliklerini 23 Kasım’da evliliklerini tek celsede bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti sessizliğini koruyordu. Birliktelerini ve aşklarını sosyal medyada paylaşmaya doyamayan çiftin sessiz sedasız boşanması da aşkları kadar gündem olmuştu. Dj Mert Aydın görüntülendiği bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlarken eski eşi Merve Boluğur hakkında konuşmak istemedi.Katıldığı davet çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Mert Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek yaptığı açıklamayla gelen soruları yanıtsız bıraktı.