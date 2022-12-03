Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler







Bende yaşadım







Şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanma evrelerinde yaşadığı sorunlarla ünlü çiftiuzun süre basında konu olmuştu. Boşanma sonrası nafaka da anlaşamadıkları için tekrar mahkemelik olan çiftin arasında ki gerilim durulmuyor. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın nakafa iptali için mahkemeye başvurmasıyla eski eş ‘mal kaçırma davası’ açmıştı .Emina Jahovic’e ‘Çalışıldığı takdirde anne eski eşten nafaka almalı mı? ‘ diye soru yönelten muhabirlere; Bu durumlarda konuşmak istemiyorum ama bende bunları yaşadım. Babanında sorumluluk alması gerekli. Baba figürü adam gibi davranmalı, çocukların hak ettiği nafaka bedelini ödemeli.’ Şeklinde yanıtladı.