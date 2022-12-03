MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 16:01

Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal’ı hedef aldı…

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 16:01
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Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler


Şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanma evrelerinde yaşadığı sorunlarla ünlü çiftiuzun süre basında konu olmuştu. Boşanma sonrası nafaka da anlaşamadıkları için tekrar mahkemelik olan çiftin arasında ki gerilim durulmuyor. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın nakafa iptali için mahkemeye başvurmasıyla eski eş ‘mal kaçırma davası’ açmıştı .Mustafa Sandal ve Emina Jahovic

Bende yaşadım 

Emina Jahovic’e ‘Çalışıldığı takdirde anne eski eşten nafaka almalı mı? ‘ diye soru yönelten muhabirlere; Bu durumlarda konuşmak istemiyorum ama bende bunları yaşadım. Babanında sorumluluk alması gerekli. Baba figürü adam gibi davranmalı, çocukların hak ettiği nafaka bedelini ödemeli.’ Şeklinde yanıtladı.Mustafa Sandal ve Emina Jahovic



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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