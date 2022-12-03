Şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanma evrelerinde yaşadığı sorunlarla ünlü çiftiuzun süre basında konu olmuştu. Boşanma sonrası nafaka da anlaşamadıkları için tekrar mahkemelik olan çiftin arasında ki gerilim durulmuyor. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın nakafa iptali için mahkemeye başvurmasıyla eski eş ‘mal kaçırma davası’ açmıştı .
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 16:01
Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal’ı hedef aldı…
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 16:01
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