Eski Fenerbahçeli James Nunnally'nin katmer sefası...













Partizan forması giyen eski Fenerbahçeli basketbolcu James Nunnally, EuroLeague'de oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için İstanbul'a geldi. Nunnally sosyal medyadan yaptığı katmer paylaşımıyla beğeni topladı.2016 yazında İtalya Ligi MVP'si olarak Fenerbahçe'ye transfer olan James Nunnally, iki sezon İstanbul'da geçirdikten sonra NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'tan kontrat almıştı. NBA'de geçirdiği süre sonrası 2019/20 sezonu ortasında Avrupa kıtasına tekrardan çubuklu formayla geri döndü. EuroLeageu'de pandemi sebebiyle ilan edilen beyaz sezon sonrası Fenerbahçe'den ayrılan Nunnally, tekrardan NBA'nin yolunu tuttu ve bu kez New Orelans Pelicans forması giydi. Geçen sezonu Maccabi'de geçiren ABD'li oyuncu sezon başında Obradovic'in Partizan'ına imzayı atmıştı. Bu sezon Partizan forması giyen James Nunnally, ortalama 25 dakika süre alıyor. Parkede kaldığı dakikalarda 10.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.