SPOR
21 Aralık 2022 - 19:03

Eski Fenerbahçeli James Nunnally'nin katmer sefası...

Partizan forması giyen eski Fenerbahçeli basketbolcu James Nunnally, EuroLeague'de oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için İstanbul'a geldi. Nunnally sosyal medyadan yaptığı katmer paylaşımıyla beğeni topladı.

SPOR
21 Aralık 2022 - 19:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski Fenerbahçeli James Nunnally'nin katmer sefası...


Partizan forması giyen eski Fenerbahçeli basketbolcu James Nunnally, EuroLeague'de oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için İstanbul'a geldi. Nunnally sosyal medyadan yaptığı katmer paylaşımıyla beğeni topladı. 

 



2016 yazında İtalya Ligi MVP'si olarak Fenerbahçe'ye transfer olan James Nunnally, iki sezon İstanbul'da geçirdikten sonra NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'tan kontrat almıştı. NBA'de geçirdiği süre sonrası 2019/20 sezonu ortasında Avrupa kıtasına tekrardan çubuklu formayla geri döndü. EuroLeageu'de pandemi sebebiyle ilan edilen beyaz sezon sonrası Fenerbahçe'den ayrılan Nunnally, tekrardan NBA'nin yolunu tuttu ve bu kez New Orelans Pelicans forması giydi. Geçen sezonu Maccabi'de geçiren ABD'li oyuncu sezon başında Obradovic'in Partizan'ına imzayı atmıştı.

 

Bu sezon Partizan forması giyen James Nunnally, ortalama 25 dakika süre alıyor. Parkede kaldığı dakikalarda 10.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
"Performansımız yukarı çıkmaya başladı"
Beşiktaş ikinci yarıda geri döndü!
Beşiktaş ikinci yarıda geri döndü!
Bitcoin'de kara bulutlar dağıldı! Aylar sonra ilk yükseliş sinyali! Kriptolarda boğa sezonu bu tarihte başlayabilir!
Bitcoin'de kara bulutlar dağıldı! Aylar sonra ilk yükseliş sinyali!...
Ünlü oyuncu Pakize Suda vefat etti
Ünlü oyuncu Pakize Suda vefat etti
Fenomen dizi Avrupa Yakası'nın final nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Gülse Birsel üzülerek itiraf etti
Fenomen dizi Avrupa Yakası'nın final nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!...
Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor...
Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor...
Giresunspor'a kupada şok!
Giresunspor'a kupada şok!
Alanyaspor uzatmada turladı...
Alanyaspor uzatmada turladı...
Sevilla'da ayrılık...
Sevilla'da ayrılık...
Carlo Ancelotti ve Brezilya Milli Takımı spekülasyonları sürüyor...
Carlo Ancelotti ve Brezilya Milli Takımı spekülasyonları sürüyor...
Altınordu, Gökhan Ünal'a emanet...
Altınordu, Gökhan Ünal'a emanet...
Mücadeleden asla kaçmayan Sinisa'ya veda...
Mücadeleden asla kaçmayan Sinisa'ya veda...
Dünya yıldızı, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı; herkesi heyecan bastı...
Dünya yıldızı, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı; herkesi heyecan...
Jose Mourinho, eski öğrencisi Maicon hakkında konuştu...
Jose Mourinho, eski öğrencisi Maicon hakkında konuştu...
Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi
Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi