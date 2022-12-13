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13 Aralık 2022 - 16:48

Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min Jae'yi istiyor

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi büyük ses getiren Kim Min Jae dev bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devi Güney Koreli yıldıza talip oldu.

SPOR
13 Aralık 2022 - 16:48
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Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min Jae'yi istiyor


Serie A'da mücadele eden ve lider konumunda bulunan Napoli'de savunmanın gözde ismi Kim Min Jae için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin Ağustos 2021 yaz transfer döneminde Bejing Guoan'dan transfer ettiği Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



Bu yaz transfer döneminde ise 18 Milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan genç savunmacı, Luciano Spaletti'nin en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

Kim Min Jae napoli

Serie A'da savunmada gösterdiği performansın yanı sıra hücum bölgesinde de etkili olan Kim Min Jae, çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Real Madrid'i peşine taktı!

Napoli ile olan sözleşmesinde 45 Milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan oyuncunun, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İspanyol devi serbest kalma bedelini ödeyerek, başarılı savunmacı takıma katmanın planını yapıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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