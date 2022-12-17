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17 Aralık 2022 - 19:55

Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...

Euro 2016 finalinde direğe nişanladığı topla hafızalara kazanan golcü isim, Fransa-Arjantin finalinde tarafını seçti.

SPOR
17 Aralık 2022 - 19:55
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Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...

André-Pierre Christian Gignac, yarın Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak Dünya Kupası finalinde tarafını seçti. Golcü isim, beklenenin aksine Arjantin'i destekleyeceğini açıkladı. Fransa Milli Takım formasını 36 kez terleten André-Pierre Christian Gignac, rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı. Fransız futbolcu, Euro 2016'da kaçırdığı pozisyon sonrası uzun süre gündemden düşmemişti. Gignac, yıllar önce Galatasaray'ın gündemine de gelen bir isimdi. Kariyerini 2015'ten beri Meksika'nın Tigres takımında sürdürüyor. Tigres'le 274 maça çıkan Gignac, 154 gol attı. Gignac'ın aksine bir diğer Fransız golcü Olivier Giroud ise Arjantin maçı öncesinde "Messi, inanılmaz bir oyuncu ama pazar günü, hayatının en iyi gecesini geçirmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Herkesin merakla beklediği büyük final, yarın Türkiye saati ile 18:00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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arda müldür
arda müldür
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