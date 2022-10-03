Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'













Yeni elbise itirafı!

Sinan Engin, 1995 yılında Seda Sayan'dan boşandı ve iki yıl sonra Ayşe Engin ile evlendi. Yeni kıyafetlere ve alışverişe çok meraklı olan iki çocuk babası Sinan Engin, 25 yıllık mutlu bir evliliği olduğunu söyledi. Eski futbolcu şaşırtıcı bir itirafta bulundu.25 Ağustos 1997'de Ayşe Engin ile nikah masasına oturan Sinan Engin'in Elif isminde bir kızları var. Ayşe Engin, geçtiğimiz günlerde nikahlarında çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notunu yazarak yayınlamıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümünde hazırlattığı "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazılı pastayı yayınlamıştı.Yorumcu Sinan Engin, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olarak katıldı. 57 yaşındaki eski futbolcu eşi Ayşe Engin uyuduğunda eve yeni kıyafetler getirdiğini itiraf etti.Marka sahibinin bir arkadaşının olduğunu ve kendisine kıyafet gönderdiğini belirten Sinan Engin, kendime çok özel bir şey ler aldığını fakat eşi Ayşe Engin gördüğünde sürekli tartıştıkalrını söyledi. Kıyafetlerin geldiği günlerin cumartesi, pazar ve pazartesi olduğunu söyleyen Sinan Engin, o uyuduğu zaman kıyafetleri kabul ettiğini anlattı ve eşinin kendisine almasında bir sakınca olmadığını fakat kendisi aldığı zaman kızdığını söyledi.Eşi Ayşe Engin'in yeni kıyafetlerini gördüğü zaman 'Bunlar ne! Yazık, günah! Bunlara bu kadar para verilir mi?' diye söylendiğinden bahseden Sinan Engin, etiketlerini hemen çıkardığını anlattı. İyi giyinmeyi sevdiğini söyleyen Engin, bazı kıyafetleri hediye ettiklerini yada bazı yerlere gönderdiğini ifade etti.