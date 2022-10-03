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03 Ekim 2022 - 22:40

Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'

Artık yorumcu olan eski futbolcu Sinan Engin, katıldığı bir programa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin ile ilgili bir yorum magazin gündemine oturdu.

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03 Ekim 2022 - 22:40
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Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'


Sinan Engin, 1995 yılında Seda Sayan'dan boşandı ve iki yıl sonra Ayşe Engin ile evlendi. Yeni kıyafetlere ve alışverişe çok meraklı olan iki çocuk babası Sinan Engin, 25 yıllık mutlu bir evliliği olduğunu söyledi. Eski futbolcu şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Sinan Engin



25 Ağustos 1997'de Ayşe Engin ile nikah masasına oturan Sinan Engin'in Elif isminde bir kızları var. Ayşe Engin, geçtiğimiz günlerde nikahlarında çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notunu yazarak yayınlamıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümünde hazırlattığı "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazılı pastayı yayınlamıştı.

Sinan Engin

Yeni elbise itirafı!

Yorumcu Sinan Engin, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olarak katıldı. 57 yaşındaki eski futbolcu eşi Ayşe Engin uyuduğunda eve yeni kıyafetler getirdiğini itiraf etti.

Sinan Engin

Marka sahibinin bir arkadaşının olduğunu ve kendisine kıyafet gönderdiğini belirten Sinan Engin, kendime çok özel bir şey ler aldığını fakat eşi Ayşe Engin gördüğünde sürekli tartıştıkalrını söyledi. Kıyafetlerin geldiği günlerin cumartesi, pazar ve pazartesi olduğunu söyleyen Sinan Engin, o uyuduğu zaman kıyafetleri kabul ettiğini anlattı ve eşinin kendisine almasında bir sakınca olmadığını fakat kendisi aldığı zaman kızdığını söyledi.

Sinan Engin

Eşi Ayşe Engin'in yeni kıyafetlerini gördüğü zaman 'Bunlar ne! Yazık, günah! Bunlara bu kadar para verilir mi?' diye söylendiğinden bahseden Sinan Engin, etiketlerini hemen çıkardığını anlattı. İyi giyinmeyi sevdiğini söyleyen Engin, bazı kıyafetleri hediye ettiklerini yada bazı yerlere gönderdiğini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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