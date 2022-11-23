Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli Ocak ayında Beşiktaş'a imza atabilir







Menajerlerden Beşiktaş'a sürpriz öneri!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir teklif yapıldı. Sık sık menajerlerin temasa geçtiği kulübe son olarak Sofiane Feghouli'nin önerildiği öğrenildi.Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon sonunda sarı kırmızılı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve kulüpsüz kalmıştı.Ocak ayında bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılan Cezayirli futbolcunun menajerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği öğrenildi.Beşiktaş yönetimi Feghouli'nin menajerinin yaptığı teklife yanıt vermek için süre istediği öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferdeki son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'e bıraktı. Şenol Güneş'in ise Feghouli transferine sık sık sakatlık problemleri yaşaması ve uzun bir süredir futbol oynamaması nedeniyle sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında yera alıyor.