SPOR
23 Kasım 2022 - 12:09

Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli Ocak ayında Beşiktaş'a imza atabilir

Beşiktaş'a yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir öneri yapıldı. Eski Galatasaraylı Feghouli'nin menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi.

SPOR
23 Kasım 2022 - 12:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli Ocak ayında Beşiktaş'a imza atabilir


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir teklif yapıldı. Sık sık menajerlerin temasa geçtiği kulübe son olarak Sofiane Feghouli'nin önerildiği öğrenildi.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon sonunda sarı kırmızılı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve kulüpsüz kalmıştı.

Menajerlerden Beşiktaş'a sürpriz öneri!



Ocak ayında bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılan Cezayirli futbolcunun menajerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği öğrenildi.

sofiane feghouli galatasaray bjk transfer

Beşiktaş yönetimi Feghouli'nin menajerinin yaptığı teklife yanıt vermek için süre istediği öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferdeki son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'e bıraktı.

Şenol Güneş'in ise Feghouli transferine sık sık sakatlık problemleri yaşaması ve uzun bir süredir futbol oynamaması nedeniyle sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında yera alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
Son Haberler
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları...
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar:...
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin...
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi...
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım...
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay çay yanlarına nefis kurabiye tarifi
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay...
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu...
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç...
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah...
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan...
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi!...
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana...