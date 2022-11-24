Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri













Nagatomo'dan flaş açıklamalar!

Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda beklenmedik bir sonuç daha alındı. Grubunun açılış karşılaşmasında Japonya, Almanya ile karşı karşıya gelirken, 1-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.Japonya Milli Takımı'nın en tecrübeli isimlerinden biri olan 36 yaşındaki Yuto Nagotomo, Almanya karşısında aldıkları unutulaz galibiyetin ardından TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda eski takımı Galatasaray ve Teknik Direktör Fatih Terim hakkında konuşan Nagatomo'nun sözleri büyük bir yankı uyandırdı. Yuto Nagatomo, Almanya-Japonya karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamlarda; ' Ülkemiz adına Almanya karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Mücadeleyi 1-0 yenik durumdayken bile bir an olsun bırakmadık ve bulduğumuz fırsatları iyi değerlendirerek maçı çevirmeyi başardık. TRT Spor'u burada görmek çok güzel. Ben ve ailem Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz orada çok özel zamanlar geçirdik. Fatih Terim hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Terim benim babam gibidir. Kariyerimde Galatasaray'da forma giymiş olmak benim için gurur vericiydi. Teşekkürler Galatasaray... ' ifadelerini kullandı.