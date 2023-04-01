Eski günler geride kaldı, altında dolarda büyük tufan başlıyor: İslam Memiş elinde Türk Lirası olanlara duyurdu!













Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı uyarı oldukça dikkat çekici. Memiş, küresel ekonomik krizin çok yakında resmi olarak ilan edileceği ve bugüne kadar izlenen tüm sürecin bir ilüzyon olduğunu iddia ediyor. Masalın artık sona erdiğini ve büyük bir tufanın eşiğinde olduğumuzu belirten Memiş, dünya merkez bankalarının faiz artırımı konusundaki uyarılarının dikkate alınmadığını ve bu durumun da krizin büyümesine neden olacağını vurguluyor. Memiş'in uyarısı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor ve önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmelerin yaşanacağı merakla bekleniyor.İslam Memiş, küresel ekonomik kriz konusunda bir uyarıda bulundu ve birçok olumsuz senaryonun gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Banka iflasları, dijital para sistemine geçiş, altın rezervlerinin artması gibi işaretlerin krizin yaklaştığını gösterdiğini belirten Memiş, dünya genelinde açlık ve işsizlik gibi sorunların artacağını, halk ayaklanmalarının yaygınlaşabileceğini ve NATO gibi güçlerin iç savaş tatbikatları yapabileceğini öngördü. Memiş, bu krizin sadece bir ekonomik kriz olmayacağını, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir krize de dönüşebileceğini söyledi ve insanların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Herkesin farkında olduğu bir sorun var: Yakında oluşması beklenen ekonomik kriz yıkıcı olacak. ABD'de üç bankanın iflas etmesi bile bu krizin boyutlarını yansıtmaya yetmeyecek. Bu durum diğer ülkelerdeki ve büyük bankalardaki etkisini de gösterecek. Krizden az hasarla kurtulmak için çözüm arayışı devam ediyor. Sermaye el değiştirecek ve dijital para sistemine geçiş hızlı ve acılı olacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, halka kapalı bir toplantıda ABD'nin üst düzey mali düzenleyicilerine durumun sandıklarından daha ciddi olduğunu söyledi ve ABD'nin borçlarında temerrüde düşmesinin ABD dolarının dünya rezervi olma statüsünü zayıflatacağı uyarısında bulundu. Fed de son iki haftada piyasaya 94 milyar dolar ve yaklaşık 300 milyar dolar likidite vererek krizi önlemeye çalışıyor. Ancak bu durum, krizin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu da ortaya koyuyor. İslam Memiş'e göre banka iflasları dijital para geçişini hızlandıracak, BDKK iki bankanın kuruluşuna ve bir bankanın faaliyetine izin verdi. Dünyanın diğer ülkeleri de dijital para hazırlığı yapıyor ve doların dünya rezervi olma statüsü tehlikede. Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ABD dolarına karşı farklı para birimleriyle ticaret yapmak için çalışmalar yapıyorlar. Fransa ve İsrail'de toplumsal ayaklanmalar devam ediyor ve bu diğer ülkelere de sıçrayacak. Küresel ekonomik kriz yakında resmi olarak ilan edilecek ve metropol şehirler boşaltılacak.