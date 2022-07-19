SAĞLIK
19 Temmuz 2022 - 21:52

Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı

Vaka sayılarındaki artış insanları korkutmaya başladı. Peki eski günlere geri dönülür mü? Fahrettin Koca hangi uyarılarda bulundu? Tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
19 Temmuz 2022 - 21:52
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Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı


Normalleşme sürecinin ardından yaz mevsiminin de gelmesiyle vaka sayılarındaki artış korkutmaya başladı. Peki pandeminin ilk günlerine geri dönecek miyiz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi uyarıları yaptı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarıyla ilgili uyarılarının detayına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vaka sayılarıyla ilgili uyarılar geldi

Maske zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıyla birlikte normalleşme süreci tamamlanmış oldu. Ancak normalleşme sürecinin ardından artan Vaka Sayıları korkutmaya başladı. Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, vaka sayıları artsa da hastane yükünün artmadığını ancak vaka sayılarının günlük olarak neredeyse 40 kat arttığını, hastane yükünün 3 kat arttığını, yoğun bakım artışında da ciddi bir durum olmadığını söyledi. Fahrettin Koca 50 yaş üstü, kron hastalık ve ek hastalığı olan vatandaşların kalabalık ve kapalı ortamlarda maskeden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. Aynı zamanda hatırlatma dozlarını olacak vatandaşların da etki gösterme açısından TURKOVAC olmalarını da önerdi.



Vaka Sayılarındaki Artış

Fahrettin Koca ağır grip gibi geçiyor dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takmanın öneminin de altını çizdi. Başka insanlara solunum yolu enfeksiyonu bulaştırmamak adına da maskenin önemli olduğunu söyledi. Koca, elimizde aşımız da ilacımız da olduğunu söyledi ve insanların endişelerini anladığını vurgulayarak influenza hastalığına dikkat çekti. Son dönemde vakalar artsa da hastaların hastalığı burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş ve kas ağrılarıyla birlikte ağır bir grip gibi atlatıldığını söyledi. Yalnızca kronik ve ek hastalığı olan insanların hastane ihtiyacı duyduğu açıklandı.

Tam kapanma olur mu

Fahrettin Koca, yeni yoğun bakımlar açılma konusunun gündemde olmadığını söyledi. Koca, 'Panik yok ancak önlemler elden bırakılmadıkça bu hastalığı yenebileceğimizi, maskeyi nerede takıp kendimizi nasıl korumamız gerektiğini biliyoruz, aşımız da ilacımız da elimizde var, önemli olan önlemleri sürdürebilmek' dedi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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