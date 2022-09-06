Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı













İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, son konuşmasının ardından Başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki kraliyet konutlarından bir tanesi olan Balmoral Kalesi'ne gitmek üzere Downing Street'ten alkışlarla ayrıldı.Başbakan Johnson Liz Truss'un Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı seçilmesinin ardından yaptığı son konuşmada, “Yolunun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.