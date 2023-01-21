Seren Serengil, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yorumculuk yaparken, işine son verilmişti. Kendisine mobbing uygulandığını iddia eden Serengil, yurt dışında kafa topladıktan sonra sosyal medya hesabından müjdeli bir haber paylaştı. Serengil, yakında ekranlara geri döneceğini açıkladı. Ancak hangi kanalda ve ne zaman geri döneceği henüz belli değil. Seren Serengil'in ekranlara geri dönmek üzere olduğu haberi, Seren Serengil'in kanalını duyanlar "Bu kadar düştün mü?" yorumlarına neden oldu. Ayrıca, Seren Serengil'in Seyhan Soylu lakaplı Sisi ile birlikte Youtube üzerinden beraber yayın yapacağı iddia ediliyor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştır. Seren Serengil'in işine son verilmesinin nedeni olarak, Başta Hadise olmak üzere çok sayıda ünlü ile mahkemelik olan Seren'den kanal yönetimi de rahatsız olmuştu. Ayrıca, son dönemlerde yayında yaşadığı sorunlar yüzünden 3 kez hastanelik olan Serengil'in, bircan Bali ve Arto ile tartışmaya giren yüzünden mobbing yaptıkları iddia edildi. Tüm bu olaylar sonrasında Seren Serengil, yurt dışına çıkıp kafa topladı. Ve sosyal medya hesabından geri döneceği haberini verdi. Ancak geri dönüşünün ne zaman ve hangi kanalda olacağı henüz belli değil. Serengil'in ekranlara geri döneceği haberi ile birlikte, yatırımcıların ilgi odağı oldu ve geri dönüşünden beklentiler yüksek. Ayrıca, Serengil'in Seyhan Soylu lakaplı Sisi ile birlikte Youtube üzerinden beraber yayın yapacağı iddia edilirken, geri dönüşünün nasıl olacağı ve ne zaman gerçekleşeceği merak konusu.
MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 20:30
Eski kankalar düşman oldu, Seren'e yol gözüktü! Seren Serengil o program ile eski kanalına rakip oluyor! Bu kadar da olmaz dedirtti
Seren Serengil'in ekranlara geri dönmek üzere detaylar haberimizde !!
MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 20:30