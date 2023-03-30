Eski manken Ebru Şallı'dan flaş karar! O olay sonrası valizini topladı: Sosyal medyadan duyurdu

Magazin haberleri sosyal medya üzerinden yakından takip edilirken bomba bir haber de Ebru Şallı'dan geldi. Peki Ebru Şallı boşanıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EBRU ŞALLI BOŞANIYOR MUEbru Şallı ile ilgili iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Şallı'nın 4 sene önce evlendiği Uğur Akkuş ile boşanacağı konuşuluyor. Daha önce de böyle bir iddia konuşulmuş ve Ebru Şallı iddiaları yalanlamıştı. Ebru Şallı boşanma ile ilgili çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Ebru Şallı şu sözleri söyledi; 'Haberler dolayısıyla yazmak istedim. Açılmış bir boşanma davası yok. Her evlilikte yaşandığı gibi biz de zaman zaman fikir ayrılığı yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun.' Ebru Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşi Uğur Akkuş'tan araba içinde şiddet gördüğü ve çevredeki kişilerin yardım etmesiyle kurtarıldığı konuşulmuş ancak bu iddia Ebru Şallı tarafından yalanlanmıştı.