GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 12:40

Eski milli atlet Ahmet Pekyen, komşusu tarafından katledildi!

Adana'da yaşayan eski milli atlet Ahmet Pekyen (66) komşusu Lokman D. (33) tarafından av tüfeği ile öldürüldü.

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 12:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski milli atlet Ahmet Pekyen, komşusu tarafından katledildi!


Ortaokul eğitimine devam ederken milli takıma seçilen ve katıldığı yarışmalarda Türkiye birincilikleri olan Balkan Şampiyonası 6'ıncısı Ahmet Pekyen, Adana'da komşusu tarafından av tüfeği ile katledildi.

Korkunç olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, eski milli atlet Ahmet Pekyen (66), oturduğu apartmanın önünde komşusu Lokman D. ile bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Lokman D. evinin balkonundan içeriye girdi ve av tüfeğini çıkararak Ahmet Pekyen'e ateş etmeye başladı. Aldığı saçmalarla kanlar içinde kalan Ahmet Pekyen, yere yığıldı.



Eski milli atlet Ahmet Pekyen

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yaralı olarak yatan Ahmet Pekyen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralandığı anlaşılan Pekyen, hastanede tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi komşu gözaltına alındı

Ahmet Pekyen'in ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Lokman D., polis ekipleri tarafından evinde, olayda kullandığı düşünülen tüfek ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Lokman D.'nin dün akşam saatlerinde aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesiyle yine bir tartışma yaşadığı ve onlara 'Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü.

Eski milli atlet Ahmet Pekyen

Şüpheliyi sorgulayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes ihale operasyonu gözaltına alınan isimler
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes ihale operasyonu gözaltına alınan isimler
Son Haberler
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında...
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes ihale operasyonu gözaltına alınan isimler
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes...
Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine yeni zam!
Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine...
2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?
2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?
Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram...
Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu Eren HDP listesinde
Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu...
Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? Uzman Çavuş Serhat Bal'dan üzen haber
Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu,...
Wout Weghorst satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Wout Weghorst sözleşme detayları
Wout Weghorst satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Wout Weghorst sözleşme...
WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi Gizleme!
WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi...