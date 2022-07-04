Eski milli atlet Ahmet Pekyen, komşusu tarafından katledildi!

Ortaokul eğitimine devam ederken milli takıma seçilen ve katıldığı yarışmalarda Türkiye birincilikleri olan Balkan Şampiyonası 6'ıncısı Ahmet Pekyen, Adana'da komşusu tarafından av tüfeği ile katledildi. Korkunç olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, eski milli atlet Ahmet Pekyen (66), oturduğu apartmanın önünde komşusu Lokman D. ile bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Lokman D. evinin balkonundan içeriye girdi ve av tüfeğini çıkararak Ahmet Pekyen'e ateş etmeye başladı. Aldığı saçmalarla kanlar içinde kalan Ahmet Pekyen, yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yaralı olarak yatan Ahmet Pekyen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralandığı anlaşılan Pekyen, hastanede tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelisi komşu gözaltına alındıAhmet Pekyen'in ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Lokman D., polis ekipleri tarafından evinde, olayda kullandığı düşünülen tüfek ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Lokman D.'nin dün akşam saatlerinde aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesiyle yine bir tartışma yaşadığı ve onlara 'Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü.
Şüpheliyi sorgulayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.