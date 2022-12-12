Eski model Gizem Özdilli’yi görenler tanıyamadı







Mesleğimi bırakmayı düşünmüyorum







Podyumun eski simalarından model Gizem Özdilli geçtiğimiz günlerde bir avm çıkışı basın mensupları ile karşılaştı. Basın mensuplarını kırmayan ve soruları yanıtlayan Gizem Özdilli’nin son halini görenler tanımakta zorlandı. Dudağında yara çıktığı ve uzun süredir geçmediğini söyleyen Gizem Özdilli’nin makyajsız hali dikkatleri çekti.Modellik yapmaya devam eden Gizem Özdilli emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Gizem Özdilli : ‘ Sağlıklıyım. Fiziğime dikkat ediyorum. Modellik yapmaya devam edeceğim.’ İfadeleriyle modellik kariyerine devam edeceğini söyledi.Gizem Özdilli hayatında birinin olup olmaması sorusuna: ‘Daha önce evlilik teklifleri aldım. Olmadı. Şimdi hayatımda kimse yok. Bu yaştan sonra olmazda zaten.’ Diyerek hayatında birinin olmadığını ifade etti.