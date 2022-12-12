MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 15:10

Eski model Gizem Özdilli'yi görenler tanıyamadı

Bir dönemin popüler modellerinden Gizem Özdilli’nin son hali görenleri şaşkına uğrattı…

MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 15:10
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Eski model Gizem Özdilli’yi görenler tanıyamadı


Podyumun eski simalarından model Gizem Özdilli geçtiğimiz günlerde bir avm çıkışı basın mensupları ile karşılaştı. Basın mensuplarını kırmayan ve soruları yanıtlayan Gizem Özdilli’nin son halini görenler tanımakta zorlandı. Dudağında yara çıktığı ve uzun süredir geçmediğini söyleyen Gizem Özdilli’nin makyajsız hali dikkatleri çekti. Gizem Özdilli

Mesleğimi bırakmayı düşünmüyorum

Modellik yapmaya devam eden Gizem Özdilli emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Gizem Özdilli : ‘ Sağlıklıyım. Fiziğime dikkat ediyorum. Modellik yapmaya devam edeceğim.’ İfadeleriyle modellik kariyerine devam edeceğini söyledi. Gizem Özdilli



Bu yaştan sonra olmaz 

Gizem Özdilli hayatında birinin olup olmaması sorusuna: ‘Daha önce evlilik teklifleri aldım. Olmadı. Şimdi hayatımda kimse yok. Bu yaştan sonra olmazda zaten.’ Diyerek hayatında birinin olmadığını ifade etti. Gizem Özdilli

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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