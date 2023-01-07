Eski oryantal verdiği kilolarla görenleri kendine hayran bıraktı







Güzelliği göz doldurdu







Sahnelerin aranan ismi oryantalin en ünlü isimlerinden Tanyeli geçirdiği mide ameliyatı sonrası görenleri kendine hayran bıraktı. 100 kiloyu gören dansçının geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolarla göz doldurdu. Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutlayan Tanyeli’nin son halini görenler şaşkınlığını izleyemedi. Sosyal meydada paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.Bir dönemin aranan oryantali Tanyeli sahnelere ara verip yurtdışına yerleşmişti. Aldığı kilolar sonrası ameliyat olmaya karar veren Tanyeli Türkiye’ye dönmüştü. Mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolar ile eskisinden daha iyi bir fiziğe sahip olan Tanyeli sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğum günü için yakın arkadaşları ile bir araya gelen Tanyeli fiziğini ortaya çıkarak doğum günü elbisesi ile poz veren Tanyeli’nin son haline beğeni yağdı. Fatih Ürek’in de katıldığı doğum günü partisinde yeni yaşı için ‘ruhum 25 benim’ diyen Tanyeli yaklaşık olarak verdiği 40 kilo ile ‘yeni yaşıma daha yeni doğdum’ diyerek herkesi gülümsetti.İşte Tanyelinin ameliyat önceki ve sonraki hali.