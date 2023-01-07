MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 13:32

Eski oryantal verdiği kilolarla görenleri kendine hayran bıraktı

Mide ameliyatı olan ünlü oryantalin son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı….

MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 13:32
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski oryantal verdiği kilolarla görenleri kendine hayran bıraktı
TAKİP ETTAKİP ET


Sahnelerin aranan ismi oryantalin en ünlü isimlerinden Tanyeli geçirdiği mide ameliyatı sonrası görenleri kendine hayran bıraktı. 100 kiloyu gören dansçının geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolarla göz doldurdu. Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutlayan Tanyeli’nin son halini görenler şaşkınlığını izleyemedi. Sosyal meydada paylaştığı pozlarına beğeni yağdı. Tanyeli

Güzelliği göz doldurdu 

Bir dönemin aranan oryantali Tanyeli sahnelere ara verip yurtdışına yerleşmişti. Aldığı kilolar sonrası ameliyat olmaya karar veren Tanyeli Türkiye’ye dönmüştü. Mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolar ile eskisinden daha iyi bir fiziğe sahip olan Tanyeli sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğum günü için yakın arkadaşları ile bir araya gelen Tanyeli fiziğini ortaya çıkarak doğum günü elbisesi ile poz veren Tanyeli’nin son haline beğeni yağdı. Fatih Ürek’in de katıldığı doğum günü partisinde yeni yaşı için ‘ruhum 25 benim’ diyen Tanyeli yaklaşık olarak verdiği 40 kilo ile ‘yeni yaşıma daha yeni doğdum’ diyerek herkesi gülümsetti. Tanyeli



İşte Tanyelinin ameliyat önceki ve sonraki hali. Tanyeli

Tanyeli

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Ünlü şarkıcının ojeli tırnakları olay oldu
Ünlü şarkıcının ojeli tırnakları olay oldu
Reha Özcan’ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin tepkisiz kalamadı
Reha Özcan’ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin...
Hadise’nin giydiği kürk tartışma yarattı
Hadise’nin giydiği kürk tartışma yarattı
Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönüyor
Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları...
Bige Önal’dan ayrılık iddialarına ilk açıklama geldi
Bige Önal’dan ayrılık iddialarına ilk açıklama geldi
Mine Tugay’dan estetik iddialarına yanıt geldi
Mine Tugay’dan estetik iddialarına yanıt geldi
Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü komedyenden iddialara yanıt geldi
Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü...
Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men edildi
Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men...
Hadise suç duyurusunda bulunmuş Seren Serengil’den karşı hamle geldi
Hadise suç duyurusunda bulunmuş Seren Serengil’den karşı hamle geldi...
Doğumuna çok az kalan oyuncudan karnı burnuna pozlar
Doğumuna çok az kalan oyuncudan karnı burnuna pozlar
Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi
Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi
Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının sahnede kalmak için istediği rakam dudak uçuklattı
Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının...
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara cevap verdi
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara...
Penye Şal Nasıl Bağlanır?
Penye Şal Nasıl Bağlanır?
Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık dedirtti
Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık...