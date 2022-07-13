MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 23:55

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın yolları Çeşme'de çakıştı!

2 yıl bir birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkilerini bitiren Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı’nın yolları Çeşme’de çakıştı. İki eski sevgili birbirlerini görmezden gelerek tatil keyiflerine devam ettiler.

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 23:55
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Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın yolları Çeşme'de çakıştı!


Aynı projede yer alırken tanışıp rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, yaklaşık 2 yıl kadar bir birliktelik yaşadılar. Geçtiğimiz yıl ayrılma kararı alan çift, yollarını ayırırken bir daha da bir araya hiç gelmediler.

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı



Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir süre sonra hayatına Selin Işık'ı alırken, yaz tatilini geçirmek için Çeşme'yi tercih etti. Çeşmeyi tercih eden bir diğer ünlü ise ünlü oyuncu Hazal Subaşı oldu. Kendisi gibi oyuncu Gizem Karaca ile Çeşme'ye tatile giden Hazal Subaşı, plajda eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile karşılaştı.

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı

Eski sevgililer birbirlerini görmezden geldi!

Rıza Kocaoğlui sevgilisi Selin Işık ile plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken aynı plajda olan olan Hazal Subaşı'nı görmezden geldi. Hazal Subaşı'da eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nu tanımıyormuş gibi yaptı.

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı

İki eski sevgili Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, plajın farklı köşelerine gittiler ve denizin tadını çıkarmaya devam ettiler.

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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