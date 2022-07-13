Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın yolları Çeşme'de çakıştı!

Aynı projede yer alırken tanışıp rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, yaklaşık 2 yıl kadar bir birliktelik yaşadılar. Geçtiğimiz yıl ayrılma kararı alan çift, yollarını ayırırken bir daha da bir araya hiç gelmediler.
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir süre sonra hayatına Selin Işık'ı alırken, yaz tatilini geçirmek için Çeşme'yi tercih etti. Çeşmeyi tercih eden bir diğer ünlü ise ünlü oyuncu Hazal Subaşı oldu. Kendisi gibi oyuncu Gizem Karaca ile Çeşme'ye tatile giden Hazal Subaşı, plajda eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile karşılaştı.
Eski sevgililer birbirlerini görmezden geldi!Rıza Kocaoğlui sevgilisi Selin Işık ile plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken aynı plajda olan olan Hazal Subaşı'nı görmezden geldi. Hazal Subaşı'da eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nu tanımıyormuş gibi yaptı.
İki eski sevgili Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, plajın farklı köşelerine gittiler ve denizin tadını çıkarmaya devam ettiler.