MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 12:47

Eski sevgilisi ile kampa girdi!

Şarkıcı Simge Sağın, 2018 yılında yollarını ayırdığı aranjör sevgilisi ile birlikte müzik kampına girdi.

MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 12:47
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Eski sevgilisi ile kampa girdi!


 Simge, popüler şarkılara birlikte imza attığı aranjör sevgilisi Ozan Bayraşa ile 4 yıl boyunca birliktelik yaşayıp 2018 yılında da ilişkilerini sonlandırırken aldatıldığını ima etmişti. 

 



Simge

 

Uzun bir süredir görüşmeyen eski iki aşık, geçen yıl yeniden beraber çalışmaya başlayarak arkadaş kalmıştı. Birlikte oldukları dönemde son zamanların hit şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı yapan Simge ve Ozan Bayraşa geçen günlerde de yeni şarkıları ‘Harcandıkça’yı sevenleriyle buluşturmuştu. 

Simge

 

Simge, İzmir’deki güzel havayı değerlendirerek eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile Alaçatı’da havuzlu bir ev kiraladı. Gün boyu sohbet ederek müzik yapan üçlü, sevenleri için yeni şarkılar yapıyor.

Simge

SİMGE’DEN 'PRENSLERİM'PAYLAŞIMI

 Simge, Ozan Bayraşa ve Onurr’un fotoğrafını “Prenslerim” notuyla paylaştı.

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