Eski sevgilisi ile kampa girdi!













SİMGE’DEN 'PRENSLERİM'PAYLAŞIMI

Simge, popüler şarkılara birlikte imza attığı aranjör sevgilisi Ozan Bayraşa ile 4 yıl boyunca birliktelik yaşayıp 2018 yılında da ilişkilerini sonlandırırken aldatıldığını ima etmişti.Uzun bir süredir görüşmeyen eski iki aşık, geçen yıl yeniden beraber çalışmaya başlayarak arkadaş kalmıştı. Birlikte oldukları dönemde son zamanların hit şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı yapan Simge ve Ozan Bayraşa geçen günlerde de yeni şarkıları ‘Harcandıkça’yı sevenleriyle buluşturmuştu.Simge, İzmir’deki güzel havayı değerlendirerek eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile Alaçatı’da havuzlu bir ev kiraladı. Gün boyu sohbet ederek müzik yapan üçlü, sevenleri için yeni şarkılar yapıyor.Simge, Ozan Bayraşa ve Onurr’un fotoğrafını “Prenslerim” notuyla paylaştı.