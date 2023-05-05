Eski sömürgelerden özür talebi













Milyonlarca sterline mal olacak tören öncesi Eski İngiliz sömürgeleri Kral Charles'tan özür talep etti. 12 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinden yerel temsilciler, Charles'a sömürge dönemi ile ilgili bir mektup kaleme aldı. Avustralya, Karayipler, Kanada, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin yerel liderlerinin imzaladığı mektupta, mali tazminat ve çalınan kültür hazinelerinin iadesi talep edildi. Kraliyet'ten resmi özür talebinde bulunuldu.Eski sömürge ülkelerinin liderleri halklarının 'yüzyıllardır süren ırkçılık, baskı, sömürgecilik ve kölelikten kurtulmasına' yardımcı olmak için bir araya geldiklerini de ifade etti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten de benzer bir talepte bulunan milletler bekledikleri özrü alamamıştı. Ancak Kraliçe Elizabeth'e kıyasla Kral Charles'ın, yerli liderlerle ilişki kurma çabalarının son yıllarda artırdığı biliniyor.Taç giyme töreni sonrası başlayacak süreçte Charles'ın, eski İngiliz sömürgesi halklara yönelik nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu... Charles, eğer özür diler ve iade taleplerini gerçekleştirirse bu bir ilk olacak.