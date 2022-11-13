MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 21:42

Eski spiker Reha Muhtar'dan zehir zemberek vasiyet mesajı! Eski eşini hedef alarak...

Bir dönemin yıldız isimlerinden biri olan Reha Muhtar, Twitter hesabından vasiyetini yazdı. Sert açıklamalarıyla hedefindeki ilk isim eski eşi Deniz Uğur oldu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 21:42
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Eski spiker Reha Muhtar'dan zehir zemberek vasiyet mesajı! Eski eşini hedef alarak...


Bir zamanların en ünlü haber spikeri Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın kızını darp ettiğini öne sürerek mahkemeye vermişti. İkiz kardeşler mahkeme kararıyla birbirinden ayrılarak Mina Muhtar’ın velayeti geçici olarak Deniz Uğur’a verilmişti.

Darp iddiaları sonrasında gündeme oturan isim bu kez de sosyal medya hesabı üzerinden vasiyetini paylaştı.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı!



Eski spiker Reha Muhtar, oyuncu Deniz Uğur ile yıllar önce evlenmiş ve bu evlilikten iki kız çocukları olmuştu. Çiftin ayrılığı kızlarının velayeti babaya verilmişti. Ancak Deniz Uğur geçtiğimiz aylarda kızının babası tarafından darp edildiğini açıklamış, kızının ifadesi alınmış ve konu mahkemeye taşınmıştı.

Reha Muhtar kızını darp etmediğini her ne kadar söylese de kızı iddiaları doğrulamıştı.

Reha Muhtar ise sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Vasiyetini açıklayan ünlü isim, satın aldığı yalından hiç kimsenin pay almasını istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

reha muhtar

“ 5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız “ dedi.

Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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