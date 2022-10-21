GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:22

Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için süre sınırını uzatıyor. Alınan yeni karar gereği 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiş olan ehliyet değiştirme süresine 2 yıl daha eklendi.

GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:22
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Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafınan bir son dakika açıklaması yayınlandı. Açıklamada eski tip ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin sürecinin uzatılmasına kararına ilişkin bilgilendirme yrr aldı.

Eski ehliyetin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2022'de dolacaktı. Yıl sonunda yenilenmeyen eski bir ehliyetlerin geçersiz olarak sayılacak ve eski tip değişmeyen sürücü belgeleri için cezai işlem uygulanacaktı.



Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı

 

EHLİYET YENİLEME SÜRECİNE 2 YIL DAHA EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yazlı açıklamanın içeriğinde Ocak 2016 tarihinden önce verilen eski ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin dürenin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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