İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafınan bir son dakika açıklaması yayınlandı. Açıklamada eski tip ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin sürecinin uzatılmasına kararına ilişkin bilgilendirme yrr aldı. Eski ehliyetin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2022'de dolacaktı. Yıl sonunda yenilenmeyen eski bir ehliyetlerin geçersiz olarak sayılacak ve eski tip değişmeyen sürücü belgeleri için cezai işlem uygulanacaktı.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:22
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için süre sınırını uzatıyor. Alınan yeni karar gereği 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiş olan ehliyet değiştirme süresine 2 yıl daha eklendi.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 12:22
EDİTOR
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