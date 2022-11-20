SPOR
20 Kasım 2022 - 19:56

Eski Trabzonspor Hyun-jun Suk Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa menajeriyle görüştü

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması giyen Güney Koreli golcü oyuncu Hyun-jun Suk'un menajerinin Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

SPOR
20 Kasım 2022 - 19:56
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Eski Trabzonspor Hyun-jun Suk Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa menajeriyle görüştü


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer konusunda çeşitli isimler gündeme gelirken, son olarak eski Trabzonsporlu futbolu ile ilgili çıkan iddia gündeme adeta bomba gibi düştü.

Bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemeyen ve ligde alt sıralarda yer alan Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde yapacağı hamleler merakla beklenirken, forvet hattına da bir takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



Hyun-jun Suk Kasımpaşa transfer

Eski Trabzonsporlu Süper Lig'e geri dönebilir

Kasımpaşa Spor Kulübü'nde forvet transfer için yönetimin eski Trabzonsporlu Hyun-jun Suk'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaya göre son olarak Fransız ekibi Troyes formasını giymesinin ardından takımdan ayrılan ve serbest statüde yer alan Güney Koreli futbolcu için görüşmede bulunan Kasımpaşa yönetiminin anlaşma noktasına oldukça yakın olduğu konuşuluyor.

Hyun-jun Suk 2016-2017 sezonunda Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'dan kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo mavili formayla toplamda 17 karşıılaşmada süre alan Güney Koreli bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik bir katkıyla oynamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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