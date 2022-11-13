SPOR
13 Kasım 2022 - 22:15

Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor'da forma giyen bu sezon ise geçirdiği sakatlık nedeniyle serbest statüde yer alan Edgar Le, Süper Lig ekibine imza atıyor.

SPOR
13 Kasım 2022 - 22:15
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Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde harekete geçti.

Teknik Direktör İlhan Palut'un yönetimle bir görüşme gerçekleştirip Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper transferi yapılmasını istedi.



Konyaspor yönetimi stoper transferi için arayışlarına başlarken, menajerler aracılığıyla eski Trabzonsporlu yıldızın önerildiği ortaya çıktı.

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Eski Trabzonlu Konya'ya imza atabilir

Son olarak Trabzonspor'da forma giymesinin ardından geçirdiği sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Edgar serbest statüde yer alıyordu.

Sakatlığını atlattığı öğrenilen Edgar ile görüşmelere başlayan Konyaspor yönetimi oyuncudan detaylı bir sağlık raporu istedi.

Edgar'dan istenen sağlık raporlarının istenildiği gibi çıkması durumunda Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusuna imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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