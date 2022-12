Eski usul mahsul yetiştirmenin sırlarını unutmak sağlığımızı tehdit ediyor

Kenevir bitkisi ile tahıl buğdayını birbirine bağlayan nedir? Cevap şu ki, eski çiftçiler her ikisini de kullanmış olsalar da, modern varyantları karşısında şaşkınlığa düşerlerdi. Çinli çiftçiler ilk olarak halat, giysi, kağıt ve diğer malzemelerde kullanmak üzere kenevir yetiştirmeye başladılar. Ancak bu eski marihuananın analizleri, şu anda bilinen ana psikoaktif bileşen olan tetrahidrokanabinol (THC) seviyelerinin nispeten düşük olduğunu ortaya koymaktadır.Eski tarım işçilerinin kenevir bitkisinin zihin değiştirici özelliklerini keşfettikleri ve geliştirdikleri kesin tarih bilinmemekle birlikte, akademik fikir birliği bunun en az 2.500 yıl önce Orta Asya'da gerçekleşmiş olabileceği yönündedir. Buğday daha basit bir evrim geçirmiştir: bir besin kaynağı olarak kullanımı tarımdan daha eskidir. İlk avcı toplayıcının ne zaman ekmek pişirdiğini asla keşfedemeyecek olsak da, en az 14.000 yıl önce ekmek yaptıklarını biliyoruz. İlk somundan bu yana buğdayın önemi artmış ancak boyu kısalmıştır. Antik hiyerogliflerde ve Pieter Bruegel the Elder gibi erken dönem modern sanatçılar tarafından tasvir edilen çok daha uzun tarlalar sanatsal lisans değildir: günün gerçekliğini yansıtırlar.Hem ot hem de buğday çiftçiler tarafından zaman içinde rafine edilmiş ve geliştirilmiştir; bu süreç her ikisi için de ikinci dünya savaşından bu yana büyük ölçüde hızlanmıştır. Üçüncü tarım devrimi sırasında, modern teknikler ve teknolojik transferler çiftçilerin daha güvenilir, daha lezzetli, daha dayanıklı ve daha kazançlı ürünler yetiştirmesine olanak sağladı. Meksika, Hindistan ve Pakistan'da geliştirilmesine ve tanıtılmasına yardımcı olduğu daha kısa, hastalıklara daha dayanıklı mahsulün dünya çapında bir milyardan fazla insanın hayatını kurtardığı düşünülüyor. Yabani ot dünyasında da paralel bir dönüşüm yaşandı. Borlaug'un tarımsal halefleri nasıl daha dayanıklı ve yüksek verimli ürünler geliştirerek onu taklit etmeye çalıştıysa, suç ekonomisindeki muadilleri de aynı şeyi yapmaya çalıştı. Sonuç olarak, sokak esrarı 50 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha bağımlılık yapıcıdır ve dolayısıyla ruh sağlığı sorunlarına yol açma olasılığı daha yüksekti. Modern buğdayın dayanıklılığı ve güvenilirliği ile yoksulluk ve açlığa karşı sağladığı ileri adımlar, küreselleşmenin bir zaferidir. Ancak aynı zamanda bu sürecin bizi "sürpriz" şoklara karşı nasıl daha savunmasız hale getirdiğinin de altını çiziyor - yeni hastalıklar veya aşırı iklim olayları artık küresel buğday stoklarına ve diğer ürünlere her zamankinden çok daha yaygın zarar verme potansiyeline sahip. Her iki sorunun da cevabının bir kısmı landraces'lerde yatıyor: daha baskın çeşitlerin avantajlarının çoğundan yoksun olan, ancak dayanıklılığın hayati bir parçası olan ekili, genetik olarak heterojen flora ve fauna çeşitleri. Sorun şu ki, landraceler tek kulvarlı golfçülerdir: belirli bir hastalığa karşı daha dirençli olabilirler veya iklim krizlerinin belirli tezahürlerini daha iyi atlatabilirler, ancak aynı zamanda çoğu rahatsızlığa karşı daha savunmasız olabilirler. Ve tıpkı modern esrarın daha fazla bağımlılık yapması gibi, belirli flora ve faunanın en yaygın çeşitlerinin bu kadar yaygın hale gelmesinin bir nedeni de tatlarının daha iyi olmasıdır.