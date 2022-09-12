Eski ve yeni sevgilinin yumruk yumruğa kavgası kameralarda













Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen denk geldiği eski sevgilisinin yanından erkek görünce yanlarına gitti. Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir müddet birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.