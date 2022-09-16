Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içkileri yasaya aykırı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik “Zincir” kod isimli operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tespit eden 3 ikamet, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 ton 314 litre kaçak alkol, 1 ton 430 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan birden fazla alkol kiti, bandrol ve kapüşon, 1 adet tabanca ve 22 mermi elde edildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.