Eskişehir Belediyesi Su Temin ve Kanalizasyon Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu'nda kentteki musluk suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50 liraya çıkarıldı. Yaklaşık yüzde 70'lik artış Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile kabul edildi ve artışın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Öte yandan eski fiyatından su almak isteyen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarında su sebilleri önünde üç gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu.
GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 23:05
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!
Eskişehir'in ana su kaynağı yüzde 70 artırılmadan önce su noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu ancak mekanik para sistemi çalışmadı. Bir teknisyenin mekanizmada değişiklik yaparken makinenin kabininden para aldığına dair bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Belediye Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ESKİ), arızanın kısa sürede giderildiğini ve sıra bekleyenlerin mağdur olmaması için personelin manuel önlemler aldığını söyledi.
GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 23:05
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir