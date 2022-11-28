GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 23:05

Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!

Eskişehir'in ana su kaynağı yüzde 70 artırılmadan önce su noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu ancak mekanik para sistemi çalışmadı. Bir teknisyenin mekanizmada değişiklik yaparken makinenin kabininden para aldığına dair bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Belediye Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ESKİ), arızanın kısa sürede giderildiğini ve sıra bekleyenlerin mağdur olmaması için personelin manuel önlemler aldığını söyledi.

GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 23:05
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Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!


Eskişehir Belediyesi Su Temin ve Kanalizasyon Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu'nda kentteki musluk suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50 liraya çıkarıldı. Yaklaşık yüzde 70'lik artış Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile kabul edildi ve artışın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Öte yandan eski fiyatından su almak isteyen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarında su sebilleri önünde üç gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu.

SUMATİK ARIZALANDI

Eskişehir'de bozulan

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Birlik Caddesi'ndeki su yükleme makinesi arıza yaptı. Bölgeye sevk edilen ESKİ teknisyeni, su makinesini kontrol ederken para mekanizmasının çalışmadığını fark etti. Mekanizmanın sökülmesi sırasında makine kabin görevlileri mekanizmanın bulunduğu odadan el ile para alarak sırada bekleyenlerin zarar görmemesi için su ekleme işlemine devam ettiler. Hatanın giderilmesinin ardından sistem normale döndü ve o anlara ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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