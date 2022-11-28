Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!







SUMATİK ARIZALANDI











Eskişehir Belediyesi Su Temin ve Kanalizasyon Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu'nda kentteki musluk suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50 liraya çıkarıldı. Yaklaşık yüzde 70'lik artış Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile kabul edildi ve artışın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Öte yandan eski fiyatından su almak isteyen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarında su sebilleri önünde üç gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu.Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Birlik Caddesi'ndeki su yükleme makinesi arıza yaptı. Bölgeye sevk edilen ESKİ teknisyeni, su makinesini kontrol ederken para mekanizmasının çalışmadığını fark etti. Mekanizmanın sökülmesi sırasında makine kabin görevlileri mekanizmanın bulunduğu odadan el ile para alarak sırada bekleyenlerin zarar görmemesi için su ekleme işlemine devam ettiler. Hatanın giderilmesinin ardından sistem normale döndü ve o anlara ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.