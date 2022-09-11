Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı













Kaza, Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde hareket halinde olan 34 EE 1977 ve 06 AR 2643 plakasına sahip 2 otomobil, belli olmayan bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında kaldı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Kazada esnasında araçta bulunan şahıslar yara almadan kurtulurken, araçlarda ise parasal zarar oluştu. Trafik kontrollü olarak diğer şeritlerden devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.