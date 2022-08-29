Eskişehir'de Motosiklette 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu













Edinilen bilgilere göre, Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında hep beraber motosikletle yolculuk yapan 4 kişilik dikkati çekti. Normal şartlarda 2 kişilik olan bir motosikletin üzerinde 2'si çocuk 4 kişi yolculuk yaptı. Seyir halindeki bir araçtan çekilen görüntüler tehlikeli yolculuğu ortaya çıkardı. Aracın içinden kendilerinin videosunun çekildiğini farkına varan motosiklet üzerindeki kadın, tehlikeli yolculuk esnasında el sallamayı da ihmal etmedi.