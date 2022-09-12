YAŞAM
12 Eylül 2022 - 12:24

Eskişehir'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Eskişehir'de bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 12:24
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Eskişehir'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün akşam 22.20 sıralarında, Sazova Mahallesi Sazova Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Angı'nın kullandığı 26 AEH 497 plakasına sahip motosiklet ile Ömer D.'nin kullandığı 26 ACK 529 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mutlu Angı ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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