Eskisinin yeri dolmaz ama... Aşkı Memnu filminin Nihal'i için o isim seçildi: 'Bihter neyi itiraf edecek?' repliğini artık ondan duyacağız!

AŞK-I MEMNU’NUN YENİ NİHAL’İ KİM?













TEK TEK AÇIKLANIYOR!

Bir döneme damga vuran unutulmaz dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu’nun film versiyonu yapılacak. Uzun yıllar soluksuz izlenen dizinin film hali merak edildiği kadar film kadrosunda kimlerin olduğu da merak edilenler arasında. Dizi de Nihan karakterine ise kimin can vereceği merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu’nun müdavimleri için ise merak edilen kadroyu araştırdık.Aşk-ı Memnu dizisinin başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre oyunculukları ile izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Yıllardır hafızaya kazınan unutulmaz dizinin film halinde ise kimlerin başrolde olacağı belli oldu. İzlenme rekorları kırarak reytingleri alt üst eden Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hala en çok izlenenler listesinde yerini koruyor. Peki Yeni Aşk-ı Memnu da kimler oynayacak…..Yeni Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olacak. Peki Nihan’ı kimin oynayacağını merak edenler için….İşte Detaylar….Farah Zeynep Abdullah’ın Bihter’i oynayacağı kesinleştikten sonra bir oyuncusunun daha kesinlik kazandığı ortaya çıktı. Bihter’in üvey kızı olan Nihan’ı genç oyunculardan Helin Kandemir’in oynayacağı ortaya çıktı. Kandemir’in imza anlaşması yapmak üzere olduğu da gelen duyumlar arasında. 2004 doğumlu olan Kandemir Ötesiz İnsanlar’la ilk TV deneyimini gerçekleştirmişti. Reklam filmlerinde de sıkça karşımıza çıkan güzel oyuncu İstanbul Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü.