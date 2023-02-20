Eskiyen tavalarınızı sakın atmayın! Bu yöntemle kararmış tavalar yeni alınmış gibi oluyor! Sadece bu malzemeler gerekli

Tavalar mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Kırmızı et, omlet veya menemen gibi birçok yemek yaparken tava kullanırız. Ancak zamanla tavalarımız kararabilir veya yapışabilir. Bu durumda, tavanızı çöpe atmak yerine birkaç püf noktası ile kolayca temizleyebilirsiniz.
Yanmış bir tavayı temizlemeniz gerektiğinde, endişelenmeyin! Bu yöntemler sayesinde yanık lekelerden kurtulmak oldukça kolay. Yanık ve lekelerle karşılaşmanın ardından en çok merak edilen soru ise "Tava nasıl temizlenir?"dir. Ancak doğru yöntemlerle, tavanızın hasar görmeden kolayca temizlenebileceğini unutmayın. Tava fiyatları oldukça yüksek olduğu için, birkaç temizlik tüyosu ile tavanızı yeni gibi yapabilirsiniz.
Tavalarınızda yanık bir leke oluştuğunda veya yapışmış bir yemek kalıntısı varsa, tavanın doğal yüzeyine zarar vermeden temizlemek oldukça önemlidir. Yanlış yöntemlerle tavanızın yüzeyi çizilebilir veya kalıcı hasarlar oluşabilir. Tavalarınızın temizliği, hem yemeklerinize hem de sağlığınıza olumlu bir etki yapacaktır. Doğru temizlik yöntemleri ile tavalarınızın ömrünü uzatabilir ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. işte o formül ;
- bir yemek kaşığı tuz
- bir çay kaşığı sirke
- bulaşık süngeri
- Malzemeleri bir kapta karıştırın.
- Karışımı kararmış olan çelik eşyanın içine dökün.
- Bir miktar su ekleyerek kaynatın.
- Kaynayan suyu 10 dakika kadar bekletin.
- Çelik eşyanızı bol su ile durulayın.
- Bulaşık makinesinde deterjan bölümüne belirtilen miktar kadar elma sirkesi ilave edin.
- Çelik eşyalarınızı bulaşık makinesinde yıkayın.
- Eşyaları kurulayın.