Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi döneminde esnaf ve tacirlere yardımcı olmak amacıyla 2021 yılı öncesi kullandırılan krediler için faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık, uygulamanın bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla para sağladığını vurgulayarak, uygulamanın 2022'den 2024'e kadar devam edeceğini kaydetti. Bakanlık, esnafa yardımlarla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu, faiz karşılama oranını yüzde 76'ya yükseltti. Bakanlık, 2021 yılı öncesi kullanılan yaklaşık 59,2 milyar TL Hazine destekli krediye yapılan faiz artışının üye iş yerlerine herhangi bir etkisinin olmadığını söylerken, başvuruların ne kadar süre ile devam edeceğine dair de bilgi verildi.
Kredi
11 Aralık 2022 - 20:30
Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı!
Esnafın kullandığı krediler için faiz karşılama oranı ayarlandı. Bu son dakika gelişmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, krediler için faiz oranını karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldığını söyledi.
Kredi
11 Aralık 2022 - 20:30
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