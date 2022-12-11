Kredi
11 Aralık 2022 - 20:30

Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı!

Esnafın kullandığı krediler için faiz karşılama oranı ayarlandı. Bu son dakika gelişmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, krediler için faiz oranını karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldığını söyledi.

Kredi
11 Aralık 2022 - 20:30
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Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı!


Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi döneminde esnaf ve tacirlere yardımcı olmak amacıyla 2021 yılı öncesi kullandırılan krediler için faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık, uygulamanın bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla para sağladığını vurgulayarak, uygulamanın 2022'den 2024'e kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakanlık, esnafa yardımlarla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu, faiz karşılama oranını yüzde 76'ya yükseltti. Bakanlık, 2021 yılı öncesi kullanılan yaklaşık 59,2 milyar TL Hazine destekli krediye yapılan faiz artışının üye iş yerlerine herhangi bir etkisinin olmadığını söylerken, başvuruların ne kadar süre ile devam edeceğine dair de bilgi verildi.



esnaf kredisi karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı

"ESNAFA FAİZ ARTIŞI YANSITILMADI"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Esnafın zorlu salgın döneminde desteklenmesi için 2021 öncesi verilen kredilerin faiz oranı teminatı yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldı. Bu nedenle, 2021'e taşınan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli kredi faiz artışı tüccarlara yansımadı. Bu uygulama kapsamında esnaflarımız bugüne kadar 2,6 milyar TL'nin üzerinde destek almış olup, uygulama 2022-2024 yılları arasında da devam edecektir.

esnaf kredisi karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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