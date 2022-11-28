Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi başladı! Üst limit 500 bin TL

Maliye Bakanlığı tüccar kredisi destek parası ödemeleri başladı. Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz ay esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni bir finansman paketinin detaylarını duyurmuştu. Bakan Nebati, konuyla ilgili, yaptığı açıklamada, esnafa desteğini sürdüreceğini belirterek, "Ülke, zanaat kültürü üzerine kurulu girişimci yapısını her zaman koruyacaktır. Esnafa destek olmuştur ve devam edecektir. ekonomi
politikamızın temeli “üretim”dir. Bizim asıl amacımız bu ülke için üretenlere destek olmaktır. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. yılında esnaf ve sanatkârlara toplam 100 milyar TL tutarında kredi
kullandıracağız." şeklinde konuşmuştu.
Esnafa sunulan krediler, 60 aya varan vadelerle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla uygun taksitlerle kullandırılacak. Bireysel kredi limiti 500 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca işyeri edinme ve taşıt kredisi limitleri de 1,5 milyon liraya çıkarılacak.
"GİRİŞİMCİLERİMİZ DAHA ÇOK ÜRETECEK VE DAHA ÇOK İSTİHDAM YARATACAK"
Esnafın borcunun daha uygun olarak ödenmesi konusunda sunulacak olan kolaylıkları anlatan Bakan Nureddin Nebati, Halkbank tarafından doğrudan kullanırılan esnaf kredilerinin takip borcu olan esnaflara 6 aya kadar geri ödemesiz, toplamda 36 aya kadar vade ile birlikte yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkanının sağlanacağını söyledi. Girişimci ve tüccarlara ucuz kredi imkânı sağlamanın üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacağını ve refahı artıracağını bildiklerinden bahseden Bakan Nebati, açıklamasında "Son zamanlarda bazı uluslararası finans
kuruluşları, Türkiye'nin 2023'teki büyüme potansiyelini incelemeye başladı. Bu olasılığı gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati konuşmasını "Cumhuriyetimizin 100. yılında esnaf ve girişimcilerimiz daha çok üretecek, daha çok istihdam yaratacak, refahı artıracak ve Türkiye kazanacak." sözleriyle tamamladı.