Esnafların vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişletildi: 320 bin liralık sınır 700 bin liraya yükseldi!







"320 BİN LİRA OLAN MUAFİYET SINIRI 700 BİN LİRAYA ÇIKARILDI"







"13 BÜYÜKŞEHİRDE DAHİL OLAN İŞLEMLER"

"ÖTV ÖDEMEYECEKLER"

ENFLASYON MESAJI!

BAKAN NEBATİ'DEN, ÖTV MUAFİYETİNİN DETAYLARI

Gemlik'teki SIRO pil geliştirme ve üretim yerleşkesinin temel atma töreni öncesinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada esnafla için yeni müjdeler paylaştı. Esnaflar için vergi ve tüketim vergisi muafiyetinin kapsamı genişletildiği bildiren Erdoğan, sınır katsayını yükselterek değiştirdiklerini bildirdi.Esnafa mğjdelerini peş peşe sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı esnafımızı vergiden muaf tuttuk. Artık ev yapımı ürünlerini internet ve benzeri platformlarda satan kişiler de vergisiz kapsama giriyor. Muafiyet limiti 320.000 liradan 700.000 liraya çıkarıldı. Yine son yıllarda yaptığımız düzenlemelerle esnafımızı gelir vergisinden muaf tuttuk. Esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak benzersiz bir anlaşma yaptık. Berberler, terziler, bakkallar, manavlar, taksiciler ve yunuslar gibi. Şu anda 830 bin işyerimizin tamamı gelir vergisinden muaftır ve KDV ödememektedir."Erdoğan, açıklamasının ardından şunları söyledi:"Böylece mevcut limiti aşan tüccarların haklarının devam etmesini sağlıyoruz. 13 ilimizdeki 80.000 pazar tüccarının gelir talebini de bu istisnaya dahil ediyoruz.Ticari aracını yenilemek isteyen ustalarımıza müjde veriyorum. Şehir içi taksi, minibüs, minibüs, fayton, kamyon ile iş taşımacılığı yapanlar bu araçları yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu hususlara ilişkin detaylar Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca yayımlanacaktır. ÖTV'siz uygulamanın üye iş yerlerimize hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu, yeni Kongre yürürlüğe girdiğinde yaptığımız ilk yasal anlaşmalardan biri olur. Tabii bunun için 14 Mayıs seçimlerine hepimiz hazır mıyız? Hepiniz, her şeyi toplayıp birlikte oylamaya hazır mıyız? Size güveniyorum.Karadeniz doğalgaz rezervleri 500 milyar dolar ile 1 trilyon doların arasında olduğu tahmin edilen bu gazın ülkemize getireceği kazançlarla geleceğimize yatırım yapmayı hedefliyoruz. Milletimizin başına bela olan enflasyonun kalıcı bir şekilde ek haneli rakamlara indirmeye kararlıyız. Üretim maliyetleriyle alakası olmayan bu fiyat artışlarındaki arkasında bulunan açgözlüleri durduracağız. Ülkemizin sanayisinin ve tarımının dışında enerjisini, altyapısını geliştirmeden sofrada ekmek yetiştiremeyiz. Türkiye'nin Yüzyılı'ında bunları başaracağız."Öte yandan Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyi detaylı anlattı. AKP iktidarında esnafın her zaman için yanında olduklarını söyleyen Nebati, kurumlar vergisi muafiyeti, ÖTV ile KDV'de yeni iş ve yatırımlarıyla desteklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı, modern yollarla hizmet veren tüccar ve vatandaşı memnun edecek bir anlaşmaya hazırlandıklarını söyleyen Nebati, "Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muvafakatimiz doğrultusunda taksi, minibüs, servis, minibüs, midibüs Ulaşım otobüs ve otobüsleri ile birlikte ticari yük taşımacılığı lisans alarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları ve işletilmesinde kullandıkları araçları yenilemeleri halinde bu araçları satın alırken ÖTV ödemeyeceklerdir." diye konuştu. Bahsi geçenleri destekleyecek yasal düzenlemeleri hazırladıklarını kaydeden Nebati, "Ticari taksilerde TBS oranı yüzde 45-80 olan ve aynı zamanda motor silindir hacmi de 1600 cc'yi geçmeyen binek araçlar ve diğer araçların detayları yer alacak. Yardımımızın ne olacağı, hazırladığımız hukuki çözümle netlik kazanacaktır." dedi.