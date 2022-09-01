YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:52

Eso Başkanı Kesikbaş'dan 2 Eylül Mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:52
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Eso Başkanı Kesikbaş'dan 2 Eylül Mesajı


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir için kullandığı ifadelere de yer veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Kurtuluş Savaşı'nın zor geçen günlerini yaşamış, vatan toprakları için gerçekleştirilen 5 önemli savaşın üçüne tanıklık etmiş, bu uğurda fedakârlık göstermiş Eskişehir'imizin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını hep beraber kıvanç içinde kutluyoruz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ocak 1923'te Eskişehir'e yaptığı ziyarette vatan savunmasında kadını ve erkeği ile tüm gücünü ortaya koyan şehrimizin yaptıklarını şu cümlelerle özetlemiştir: ‘Efendiler! Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Millî mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve büyük cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiatı telafi ve fedakârlıklarıyla iftihar edecektir.' Mustafa Kemal Atatürk'ün özetlediği ve yaşadığımız şehrin kurtuluşu için yapılanlar bizlere her an zorluklarla baş etme konusunda ilham vermektedir. Vatan savunmasında hiçbir zor koşuldan çekinmeden varını yoğunu ortaya koyan ecdadımız, 2 Eylül günü büyük bir vatanseverlik ve kahramanlık mücadelesi sonucu Eskişehir düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu vesile ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak suretiyle İstiklal Savaşı'nın bütün gazi ve şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.



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