MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 16:39

Esra Bilgiç ve Reynmen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Bomba iddia

Hem başarıları hem güzelliği ile dillerden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç ile sosyal medya fenomeni Reynmen'in aşk yaşayıp yaşamadığı internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki Esra Bilgiç ve Reynmen birlikte mi? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 16:39
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Esra Bilgiç ve Reynmen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Bomba iddia


İnternet üzerinden insanların en çok araştırdıkları konulardan biri de Esra Bilgiç ve Reynmen'in birlikte olduğu iddialarının doğru olup olmadığı ile ilgili oldu. Esra Bilgiç ve Reynmen'in aşk yaşadığı iddiası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Esra Bilgiç ve Reynmen

Futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Esra Bilgiç 2019 senesinde evliliğini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Esra Bilgiç ve Reynmen'in birlikte olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. 



Esra Bilgiç

Esra Bilgiç'in DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gittiği ve o gece Reynmen ile yakınlaşarak aynı gece birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeye başladıkları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

Esra Bilgiç ve Reynmen Birlikte Mi

Eğlenmeye giden ikilinin canlı müzik eşliğinde dans ettikleri ve aşk yaşadıkları iddia ediliyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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