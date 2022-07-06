Esra Bilgiç ve Reynmen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Bomba iddia

İnternet üzerinden insanların en çok araştırdıkları konulardan biri de Esra Bilgiç ve Reynmen'in birlikte olduğu iddialarının doğru olup olmadığı ile ilgili oldu. Esra Bilgiç ve Reynmen'in aşk yaşadığı iddiası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Esra Bilgiç ve ReynmenFutbolcu Gökhan Töre ile evli olan Esra Bilgiç 2019 senesinde evliliğini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Esra Bilgiç ve Reynmen'in birlikte olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
Esra Bilgiç'in DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gittiği ve o gece Reynmen ile yakınlaşarak aynı gece birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeye başladıkları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Eğlenmeye giden ikilinin canlı müzik eşliğinde dans ettikleri ve aşk yaşadıkları iddia ediliyor.