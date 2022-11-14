Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:53

Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Bir zamanların güzel sunucusu Esra Ceyhan uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Güzel sunucunun yıllar içindeki değişimini görenler Ceyhan'ın hayatıyla ilgili bilinmeyenleri araştırmaya başladı. Peki, Esra Ceyhan kim, kaç yaşında? İşte, Esra Ceyhan'la ilgili merak edilenler...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:53
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Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
1969 İstanbul doğumlu olan Esra Ceyhan'ın babası asker olduğundan çocukluğunda farklı şehirleri gezmiştir. İlkokul eğitimini Bursa'da almaya başlayan sunucu, tayinleri çıkınca kalan eğitimini Diyarbakır'da tamamlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimleri için tekrar Bursa'ya dönen Ceyhan, üniversite için İstanbul'a gelmiştir. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine başlamıştır.

1988 yılında üniversite 2. sınıf öğrencisi olduğu esnada aldığı bir davetle Halit Kıvanç'la tanışmıştır. Bu tanışmanın ardından TRT'de çalışma hayatına başlamıştır. Halit Kıvanç'tan gelen teklifleri kabul etmeyerek kamera önüne geçmemiş ve kamera arkasında çalışmaya devam etmiştir. Ardından FLASH TV'ye geçerek ilk defa kamera karşısında seyirci ile buluşmuştur.

1996 yılında HBB Televizyonuyla birlikte gündüz kadın programı sunmuştur. İlk ismini duyurduğu işi ise 1997 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı program olmuştur.

 esra ceyhan kim

Sabah ile Posta gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Sunucu Cey Yapım adını verdiği kendi yapım şirketini kurmuştur. 2012 yılında Kanal 7'ye transfer olmuş ve programlarına devam etmiştir.

ESRA CEYHAN EVLİ MİDİR?

1992 yılında diş hekimi Barbaros Ceyhan'la evlenen Esra Ceyhan 2009 yılında boşanmıştır. Çiftin Ayşe ismini verdikleri bir kızları vardır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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