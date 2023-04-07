Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Bebeğimin babası sen değilsin dedi apar topar kovuldu!







ESRA EROL'UN PROGRAMINDA ŞOK!











ÇOCUĞUN BABASI O DEĞİLMİŞ!

Esra Erol'un programında yaşanan şok bir itirafla Aleyna Hanım, "Çocuğun babası Volkan değil" dedi. Bu açıklama üzerine stüdyoda büyük bir heyecan yaşandı ve Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemedi. Aleyna Hanım'ın sözleriyle birlikte programda tam bir aile şoku yaşandı. Peki, çocuğun gerçek babası kim? Detaylar haberimizde...Esra Erol'un programı, son zamanların en şaşırtıcı olaylarından birine ev sahipliği yaptı. 2,5 aylık hamile olan 23 yaşındaki Aleyna Ordukaya, kayıp olan eşi Volkan Ordukaya'yı bulmak için programa katıldı. Aleyna Hanım, eşinin kayboluşundan bu yana zorlu bir süreç yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu açıkladı.Yüzleşme anında gerilim yükseldi ve Aleyna Hanım, şok edici bir itiraf yaptı: "Çocuğun babası Volkan değil." Bu açıklama stüdyoyu sarsarken, Esra Erol da büyük bir şaşkınlık içinde kaldı. Volkan Ordukaya ise eşinin bu sözlerine şaşkın ve üzgün bir şekilde tepki gösterdi.23 yaşındaki Aleyna Ordukaya, 2,5 aylık hamile bir kadın. Eşi Volkan Ordukaya'nın ortadan kaybolması sonrası Esra Erol'un programına katılarak yardım talebinde bulundu. Aleyna, 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu ve eşinin kaybolduğu günden bu yana zor zamanlar geçirdiğini ifade etti. Stüdyoda gergin bir atmosfer hakimken, Aleyna Ordukaya eşine anlaşmalı bir şekilde boşanma teklifi sundu. "Sen benim çocuklarımın babası olmaya devam edeceksin. Gel, anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Yarın birlikte gidelim. Çocuklarımızı istediğin zaman görebilirsin. Ben de çalışarak kendime yeni bir yuva kurmak istiyorum ve çocuklarımla tek başıma yaşamayı tercih ediyorum. Sen de çocuğunu istediğin zaman alabilirsin ve karnımdaki bebeğimi de görmek istediğinde ziyaret edebilirsin. Buna engel olmayacağım" dedi. Volkan Ordukaya, bu teklife karşılık şaşkın ve kararsız bir tavır sergiledi. Esra Erol ise çiftin bu konuda birbirleriyle iletişim kurarak anlaşmaya varmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, her iki tarafın da çocukların hayatlarında yer alması gerektiğini hatırlattı. Esra Erol, çiftin bu zorlu dönemi ortak bir noktada uzmanlar eşliğinde çözüme kavuşturmasını önerdi.