Esra Erol'da çıkan Fatma'dan kötü haber! Herkes gözyaşlarına boğuldu: Çocuğu olmuştu













BEBEĞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI





ESRA EROL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI





Türkiye'nin beğenilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da', zihinsel engelli Fatma'nın acılarına ve yaşadığı zorluklara odaklanıldı. Fatma, geçtiğimiz yıl programa katılmış ve eşi Ahmet tarafından şiddet görmüştü. Ayrıca, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını iddia etmişti. Fatma, kocası Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. Ancak Ahmet ve annesi tarafından şiddet gören Fatma, saçları kısacık kesilmişti. Anne Melahat, kızının evine geri dönmesini istemiş, ancak Fatma evine dönmek istemediğini ve kayınvalidesiyle mutlu olduğunu söylemişti.Daha sonra Fatma'nın hamile olduğu ve bebeğini doğurduğu ortaya çıktı. Ancak Fatma eşinden ayrılıp annesinin yanına gitti.Fatma'nın annesi Melahat, kızının evine geri dönmesini istemiş ancak Fatma, kayınvalidesi ve İbrahim'in iki çocuğuyla birlikte mutlu olduğunu söyleyerek evine dönmek istemediğini ifade etmişti. Ancak, daha sonra Fatma'nın hamile olduğu ve bebeğini dünyaya getirdiği ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki, Fatma'nın bebeği devlet korumasına alındı ve Esra Erol da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, önemli olanın Fatma'nın bundan sonra bir çocuk daha doğurmasını ve evlenmesini engellemek olduğunu belirtti. Ayrıca, çocukların ve ailelerin eğitimsiz olduğunu düşündüklerini de ekledi. Bu acı dolu konu, Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu ve Fatma'nın yaşadığı zorluklara odaklanarak toplumda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini hatırlattı.Esra Erol konuyla ilgili açıklama yaparken, önemli olanın Fatma'nın bundan sonra bir çocuk daha doğurmaması ve bir daha evlenmemesi olduğunu söyledi. Ancak Fatma'nın yaşadığı acılar nedeniyle Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı. Programda anlatılanlar, izleyicileri derinden etkiledi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.