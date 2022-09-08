MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 23:19

Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile kadının evden kaçışı sosyal medyanın gündeminde

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da programında çıkan olaylar insanları şaşırtmaya devam ediyor. 4 aylık hamile kadının evden kaçışının detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 23:19
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Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile kadının evden kaçışı sosyal medyanın gündeminde


Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da programına katılan bir adamın evden kaçan eşini araması insanların en çok merak ettiği olaylardan biri olmuştu. Peki o olayla ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Esra Erol'da programındaki 4 aylık hamile kadın

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına Denizli'de ikamet eden Süleyman Bey müracaat etmiş ve eşini aradığını söylemişti. Süleyman Bey'in anlattıklarına göre 4 aylık hamile eşi hava almaya çıktığını söyleyerek evden çıkmış ve bir daha geri gelmemişti. 17 Ağustos günü evinden ayrılan Selcan Hanım'ın ise yaşadığı Denizli'den Konya'ya gittiğini ve 17 gündür de annesinin yanında olduğunu söyledi.



Esra Erol'da Programı İlginç Olay

 Eşi Süleyman Bey ise eşinin çok fazla telefonla vakit geçirdiğini ve oradan tanıştığı biriyle gittiğini iddia etti. Çift stüdyoda bir araya gelip yüzleşti ve Selcan Hanım kocası Süleyman Bey'in dırdırından bıktığını, rahat edemediğini ve boşanmak istediğini dile getirdi. Esra Erol ise çiftin boşanma taleplerini yerine getirmek için yardım edeceğini söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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