MEDYA
18 Kasım 2022 - 10:43

Esra Erol Gülizar kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Erol Gülizar TikTok hesabı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında yaşananlar merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Esra Erol programında yer alan Gülizar en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Gülizar'ın kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu gibi pek çok soru araştırılıyor. İşte Esra Erol Gülizar hakkında merak edilen tüm detaylar…

MEDYA
18 Kasım 2022 - 10:43
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Esra Erol Gülizar kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Erol Gülizar TikTok hesabı


Her gün farklı bir olay ile izleyici karşısına çıkan Esra Erol programında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan programın geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Hafta içi saat 16:00’da izleyicilerle buluşan programda yer alan Gülizar programa damga vurdu. Gülizar hakkında araştırmalar devam ederken merak edilen konuların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.İşte Esra Erol Gülizar hakkında merak edilen tüm detaylar…

ESRA EROL GÜLİZAR KİMDİR?

ATV ekranlarında yer alan Esra Erol programına Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut başvuru yaptı. Programa başvuru yapan Akbulut, 23 yaşındaki karısına 4 çocuğunu bırakarak Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin’e açtığını belirtti. Karısını bulmak için canlı yayına çıkan Akbulut, boşanmak ve çocuklarının velayetini almak istiyor.

Esra Erol Gülizar Kimdir

GÜLİZAR ŞİDDET Mİ GÖRÜYORDU?



Olayın ardından canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut, eve geri dönmeyeceğini ifade etti. 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığı iddialarını doğrulayan Gülizar, burada sığınmacı gibi kaldığını aktardı. Evlendiğinden beri şiddet gördüğünü dile getiren Gülizar, evden giderken çocukların yanında kimse olmadığını ve gece evden çıkarak 4 kilometre yol yürüdüğünü vurguladı.

ŞAHİN KOCAMDAN DAHA İYİ

Söylenenler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine Gülizar'dan gelen herkesi şaşırttı. Gülizar Şahin'in evdeki kocasından daha iyi olduğunu belirterek TikTok'tan tanıştıklarını dile getirdi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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