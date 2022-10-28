MEDYA
28 Ekim 2022 - 10:23

Esra Erol stüdyoda çıldırdı! Öfkelendiği konuğunu stüdyodan kovdu

Esra Erol, önceki gün canlı yayında sinirlerine hakim olamadığı bir olay yaşadı. Karısını aldatan ve çocuklarına karşı babalık görevlerini yerine getirmeyen Orçun Bey, boşanma sürecinde olduğu eşi Zehra Hanım'a da küçümseyici cümleler kullanırken Esra Erol'u da gerdi. Zehra Hanım'dan yana olan Esra Erol, pişkin tavırları ile dikkat çeken Orçun Bey'i yayın setinden kovdu.

MEDYA
28 Ekim 2022 - 10:23
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Esra Erol stüdyoda çıldırdı! Öfkelendiği konuğunu stüdyodan kovdu


ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'un sinirlerini oldukça geren bir olay yaşandı. Esra Erol, programına konuk olarak katılan Zehra Hanım, eşi Orçun Bey'in evden kaçarak aldattığı kadınla evlendiğini ifade etti. Öyle ki Zehra Hanım, kocasının çocuklarına bile babalık görevini yerine getirmediğini düşünüyordu. Canlı yayına bağlanan Orçun Bey ise anlaşmalı boşanma dilekçesini kabul ettiğini ve kız arkadaşıyla evleneceğini söyledi.

ESRA EROL StÜDYODA ÇILDIRDI

Esra Erol stüdyoda çıldırdı

Esra Erol2un programına katılan ve anlaşmalı boşanma tarafı olan çift, canlı yayında yüzleşirken o sırada tansiyonlar biraz yükseldi. Esra Erol, gergin anlarda söz alarak “Kadınlar işçi oldukları için yaptıklarından vazgeçmek istemiyorlar. En doğal hakkınızdır. Karşı tarafın size ne dediği önemli değil. Bu evliliğe devam etmeye veya bitirmeye karar verebilirsiniz” dedi ve Zehra Hanım'ı desteklediğini ifade etti.

ORÇUN BEY: "ZEHRA'YI TANIDIĞIM GÜNE PİŞMANIM"

Esra Erol stüdyoda çıldırdı



Esra Erol Orçun Bey'in sözlerine kızarken karısını aldatan adamın, “Zehra ile tanıştığım güne gerçekten çok pişmanım. Zehra'yı hayatıma alıp onunla evlendiğim için çok pişmanım. Ondan sonra artık Zehra ile bir alakam yok.” demesine iyice öfkelendi.

Esra Erol stüdyoda çıldırdı

Çok sinirlenen Erol, “Bu sözleri söylemekten utanmıyor musun? Yazıklar olsun sana. Biraz insanlık, tevazu ve vicdan... Sizden bir pirinç tanesinden daha küçük bir insanlık getirmenizi rica ediyorum. Bu kişi çocuğunuzun annesidir. Babam derdi ki, 'Bazıları zorlukları çabuk atlatsınlar, Allah onların önündeki taşları kaldırsın ki onlara çabuk gelsinler'. Ben senin hikayeni böyle görüyorum. Bana 'nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun' diyorsun... Bazen yapamıyorum. Sinirlerimi kontrol edemiyorum. Teşekkür edip helallik isteyemezsin” diye cevap verdi.

 ESRA EROL ORÇUN BEY'İ STÜDYODAN ÇIKARDI

Esra Erol stüdyoda çıldırdı

Orçun beye daha fazla dayanammayan Esra Erol, Allah'ınızdan bulun şeklinde kullandığı ifadenin ardundan Orçun beye dönerek stüdyodan çıkmasını istedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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