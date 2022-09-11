MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 17:29

Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf

36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden gelen itiraf ve sorularla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.. Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlarla sohbet ederek tavsiyeler veriyor, evlilikleri ve ilişkileri kurtardığını iddia eden Esra Ezmeci, olay paylaşımıyla yine gündem konusu oldu. İşte Esra Ezmeci’nin gündem olan paylaşımı…

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 17:29
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Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf


Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine olay bir paylaşımda bulundu.

Esra Ezmeci



Yazdığı kitaplarda insanlara verdiği tavsiyelerle tanınan Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medya üzerinde oldukça geniş bir kitleye sahip olmasından dolayı o kişilere hitap ederek popülarite yakalamaya başladı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ev sorular duyanların akıllarını başlarından almasıyla beraber bu kadar da olmaz yorumlarını beraberinde getirmeye devam ediyor.

Esra Ezmeci

Ezra Ezmeci’ye du kez de bir takipçisi Cinsel çapa ile 1 gecede 3 defa ilişkiye girdiğini ve çok yorulduğunu belirten bir mesaj yazdı. Ezra Ezmeci’nin buna yanıtı ise şaşkınlık emojisinden başka bir şey olmadı. Esra Ezmeci, son günlerin Haydar Dümen’i olarak anılıyor.

Esra Ezmeci

Esra Ezmeci Kimdir?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1.65 cm boyunda ve 56 kg olan Ezmeci’nin burcu ise Balık’tır. Eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde birinci olarak bitirmiştir. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmasının dardından adli bilimler alanında doktora yapmıştır. Şimdilerde de adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci”nin 1  erkek çocuğu vardır.

Pek çok kanalda programlar sunan ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerinde yazılar yazan Ezmeci, kaleme almış olduğu Süt Lekesi ve Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ve Kararı Ben Veririm adlı 3 adet kitabı bulunmaktadır. Esra Ezmeci’nin kariyerinde dönüm noktası olan program ise TV 8 ekranlarında yayınlanan Yaşamdan Hikayeler adlı programdır. Bu programda bağımlılık, aile, ilişki, evlilik danışmanı statüsünde izleyicilerle buluşmuştur. Bunların yanı sıra ilgi alanlarından birisi de ergenlik psikolojisi üzerine danışmanlık yapmasıdır.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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