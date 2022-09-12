Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...













Sosyal medya heaaplarını aktif olarak kullanan ünlü psikolog Ezra Ezmeci, takipçileri ile soru cevap yapıyor ve gelen soruları samimiyeti ve genel bilgisiyle yanıtlıyor. Gelen tüm soruları sosyal medya hesabından paylaşan Ezmeci, bir soruya o kadar çok öfkelendi ki deyim yerindeyse sinirden küplere bindi. İşte Esra Ezmeci'ye gelen o sorulardan bazıları: