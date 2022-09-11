MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 11:44

Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes dedirtti! Kız kardeşim kocamla birlikte olmuş, affetmeli miyim?

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kitapları ve verdiği öğütler ile birçok kişinin ilişkisine yakından dokunmaktadır. Özellikle tuzlu su olarak adlandırılan ya da çapalamalar yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. Kitaplarını alanlardan gelen yorumlar üzerine Ezmeci'nin sevenleri de artmaktadır. Esra Ezmeci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı soru cevaplar sayesinde birçok kişiye öncülük yaparken en son gelen itiraf Ezmeci'yi de şaşırttı. İşte, Esra Ezmeci'nin şaşırdığı ve kan donduran itiraflar...

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 11:44
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes dedirtti! Kız kardeşim kocamla birlikte olmuş, affetmeli miyim?


Son dönemlerin gözde psikologlarından olan Esra Ezmeci, takipçilerine verdiği öğütler ile evliliklerin kurtulduğu düşünülmektedir. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, kadın takipçisinden gelen itiraf karşısında napacağını bilemedi. Bu kadarı da olmaz dedirten itirafa Esra Ezmeci'den sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabın aktif olarak kullanan psikolog Esra Ezmeci, yazdığı kitaplar ve tavsiyeleri ile birçok evliliğe, ilişkiye dokunmaktadır. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye, "Kaynanam geldiğinde kocamın yanında yatıyor. Benim geceliklerimi giyiyor, sen salona diyor..." itirafı gelmesi üzerine Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise "Bunun hoşunuza gitmediğini söyleyin. Bu konuda sınır çizin" cevabını verdi.



Başka bir takipçisinden ise ''Kocam cinsellikte fantezi istiyor. Maske takıyor, maymun taklidi istiyor. Belgesel çekimi seyrediyor..." itirafını alan Esra Ezmeci, "Cinsellikte iki tarafın da ortak istekleri çok önemli, siz eşinizle hoşunuza gitmeyen şeyler kadar hoşunuza giden şeyleri de cinsellik dışındayken de konuşun" yanıtını verdi.

Özellikle gelen itiraflardan belki de en zor olanı "Kız kardeşim kocamla 3-4 kez birliktelik yaşamış. Sarhoşmuş. Affedilir mi? Çok özür diliyor..." bu olurken Ezmeci'nin cevabı ise şaşırtmadı. Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise, "Bazı şeyleri affetmek pek kolay bir şey değildir. Bunun gerçekten affedilir bir şey olduğunu düşünüyorsanız karar sizin..." oldu.

Esra Ezmeci itiraf

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamasının ardından İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaparak adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Güncel olarak adli bilimler doktora eğitimine devam eden Ezmeci, 2005 yılında evlendiği ilişkisinden 2015 yılında boşanmış olup bu evlilikten 1 oğlu bulunmaktadır.

FOX TV ekranlarında yeni programa başlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya'da sosyal yaşamlarında anlaşmazlık yaşayan ya da açmaza düşen insanların gerçek yaşam öyküleri mercek altına alınarak çözümler üretilecek ve bir psikolog olarak yardım etmektedir. 

Esra Ezmeci'nin kitapları

-İz Bıraktığın Kadar Varsın

-Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir

-Kararı Ben Veririm

-Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever

-Süt Lekesi 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına büyük ilgi
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına büyük ilgi
Gülşen ev hapsini nerede geçiriyor? Bodrum iddiaları doğru mu? İkametini taşıdığı iddia edildi
Gülşen ev hapsini nerede geçiriyor? Bodrum iddiaları doğru mu? İkametini taşıdığı iddia edildi
Bella Hadid'den cüretkar pozlar!
Bella Hadid'den cüretkar pozlar!
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Şarkıcı Nilüfer’in TikTok isyanı: 'Takipçim az'
Şarkıcı Nilüfer’in TikTok isyanı: 'Takipçim az'
Son Haberler
Teknoloji odaklı YTÜ Okulları eğitim hayatına başlıyor
Teknoloji odaklı YTÜ Okulları eğitim hayatına başlıyor
İdamlık mahkumların avukatı Özbay, 12 Eylül sonrası idam edilen Orkan’ın son anlarını İHA’ya anlattı
İdamlık mahkumların avukatı Özbay, 12 Eylül sonrası idam edilen...
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya...
Elbistan’da
Elbistan’da "siyah altın" hasadı başladı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda kurtarıldı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda...
EYT'liler için yeni düzenleme çalışmaları başladı! EYT düzenlemesi için yeni açıklama SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a maaş müjdesi
EYT'liler için yeni düzenleme çalışmaları başladı! EYT düzenlemesi...
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına büyük ilgi
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına...
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı:...
Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak aktardık'
Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masraflarının karşılanması...
‘Tik Tak’ sesini beynine işleyen usta, 52 yıldır zamanı ayarlıyor
‘Tik Tak’ sesini beynine işleyen usta, 52 yıldır zamanı ayarlıyor
Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda yarış kızıştı!
Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda...
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı'na...