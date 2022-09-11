Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes dedirtti! Kız kardeşim kocamla birlikte olmuş, affetmeli miyim?

Son dönemlerin gözde psikologlarından olan Esra Ezmeci, takipçilerine verdiği öğütler ile evliliklerin kurtulduğu düşünülmektedir. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, kadın takipçisinden gelen itiraf karşısında napacağını bilemedi. Bu kadarı da olmaz dedirten itirafa Esra Ezmeci'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabın aktif olarak kullanan psikolog Esra Ezmeci, yazdığı kitaplar ve tavsiyeleri ile birçok evliliğe, ilişkiye dokunmaktadır. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye, "Kaynanam geldiğinde kocamın yanında yatıyor. Benim geceliklerimi giyiyor, sen salona diyor..." itirafı gelmesi üzerine Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise "Bunun hoşunuza gitmediğini söyleyin. Bu konuda sınır çizin" cevabını verdi.
Başka bir takipçisinden ise ''Kocam cinsellikte fantezi istiyor. Maske takıyor, maymun taklidi istiyor. Belgesel çekimi seyrediyor..." itirafını alan Esra Ezmeci, "Cinsellikte iki tarafın da ortak istekleri çok önemli, siz eşinizle hoşunuza gitmeyen şeyler kadar hoşunuza giden şeyleri de cinsellik dışındayken de konuşun" yanıtını verdi. Özellikle gelen itiraflardan belki de en zor olanı "Kız kardeşim kocamla 3-4 kez birliktelik yaşamış. Sarhoşmuş. Affedilir mi? Çok özür diliyor..." bu olurken Ezmeci'nin cevabı ise şaşırtmadı. Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise, "Bazı şeyleri affetmek pek kolay bir şey değildir. Bunun gerçekten affedilir bir şey olduğunu düşünüyorsanız karar sizin..." oldu.