Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes dedirtti! Kız kardeşim kocamla birlikte olmuş, affetmeli miyim?













Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında?

Esra Ezmeci'nin kitapları

Son dönemlerin gözde psikologlarından olan Esra Ezmeci, takipçilerine verdiği öğütler ile evliliklerin kurtulduğu düşünülmektedir. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, kadın takipçisinden gelen itiraf karşısında napacağını bilemedi. Bu kadarı da olmaz dedirten itirafa Esra Ezmeci'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabın aktif olarak kullanan psikolog Esra Ezmeci, yazdığı kitaplar ve tavsiyeleri ile birçok evliliğe, ilişkiye dokunmaktadır. İnstagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye, "Kaynanam geldiğinde kocamın yanında yatıyor. Benim geceliklerimi giyiyor, sen salona diyor..." itirafı gelmesi üzerine Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise "Bunun hoşunuza gitmediğini söyleyin. Bu konuda sınır çizin" cevabını verdi.Başka bir takipçisinden ise ''Kocam cinsellikte fantezi istiyor. Maske takıyor, maymun taklidi istiyor. Belgesel çekimi seyrediyor..." itirafını alan Esra Ezmeci, "Cinsellikte iki tarafın da ortak istekleri çok önemli, siz eşinizle hoşunuza gitmeyen şeyler kadar hoşunuza giden şeyleri de cinsellik dışındayken de konuşun" yanıtını verdi. Özellikle gelen itiraflardan belki de en zor olanı "Kız kardeşim kocamla 3-4 kez birliktelik yaşamış. Sarhoşmuş. Affedilir mi? Çok özür diliyor..." bu olurken Ezmeci'nin cevabı ise şaşırtmadı. Esra Ezmeci buna yanıt olarak ise, "Bazı şeyleri affetmek pek kolay bir şey değildir. Bunun gerçekten affedilir bir şey olduğunu düşünüyorsanız karar sizin..." oldu.1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamasının ardından İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaparak adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Güncel olarak adli bilimler doktora eğitimine devam eden Ezmeci, 2005 yılında evlendiği ilişkisinden 2015 yılında boşanmış olup bu evlilikten 1 oğlu bulunmaktadır. FOX TV ekranlarında yeni programa başlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya'da sosyal yaşamlarında anlaşmazlık yaşayan ya da açmaza düşen insanların gerçek yaşam öyküleri mercek altına alınarak çözümler üretilecek ve bir psikolog olarak yardım etmektedir.-İz Bıraktığın Kadar Varsın -Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir -Kararı Ben Veririm -Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever -Süt Lekesi